La música sacra resonó en la iglesia de El Carmen Alto

28 voces de niños, jóvenes y adultos deleitaron a decenas de personas que acudieron la tarde de hoy, sábado 22 de abril del 2017, a la Iglesia del Carmen Alto, ubicada en el centro Histórico de Quito. Allí se llevó a cabo un concierto se música sacra, organizado por la Fundación Cultural Armonía.

Rodeados de santos y pan de oro, acompañados de un piano y sin necesidad de usar un micrófono, los cantantes invadieron el templo con su majestuosa voz.



Temas como Salve salve gran señora fueron interpretados por los artistas, mientras que el público aplaudía emocionado.



"Hemos realizado este concierto porque estamos a una semana de Pascua y para rescatar el valor de la música sacra", expresó María Fernanda Argoti, directora de la Fundación.



Desde hace 6 años, la Fundación Armonía prepara a niños y adultos que buscan especializarse en canto lírico. "Trabajamos sobre todo con los vecinos de San Juan, que es donde estamos ubicados. No hay límite de edad ni le damos importancia al estrato social, incluso contamos con becas", comentó Argoti.



Dos de los alumnos de la Fundación ya se encuentran en el extranjero, pues se hicieron acreedores a becas en Estados Unidos y Alemania.



Amelia Bastidas, de 12 años, forma parte de la Fundación desde hace 4. Su gusto por la música lírica nació luego de observar una ópera para realizar una tarea de la escuela. "Esto me gusta mucho y recomiendo a todos los niños que sientan interés por este tipo de actividades que lo intenten", expresó la niña.



Ana Larrea acudió al concierto pues considera que se debe potenciar este tipo de talentos. Y dijo que "en el país tenemos cosas maravillosas como estas, pero si no hay apoyo pocos son quienes pueden disfrutarlas”. .