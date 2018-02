La venta de entradas para el concierto de Demi Lovato no se iniciará el 26 de febrero

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato anunció su presencia en Quito para el próximo 28 de abril, como parte de su gira Tell me you love World Tour. Estaba previsto que las entradas salgan a la venta el lunes 26 de febrero del 2018, en Ticket Shows. Sin embargo, los organizadores anunciaron hoy, domingo 25, que eso se postergará por cambio de lugar para el concierto.

Inicialmente, la intérprete de Skyscraper se iba a presentar en el Ágora de la Casa de la Cultura, pero, según los organizadores del evento, las autoridades del lugar les dieron la noticia de que el sitio entró en mantenimiento para revisión de todas las salidas de emergencia.



Por ese motivo el concierto se realizará en el Coliseo General Rumiñahui, en la misma fecha anunciada en la agenda de la artista (28 de abril).

Representantes de So High Events, empresa organizadora del concierto, confirmaron que las entradas no saldrán a la venta mañana lunes. Indicaron que en los próximos días mantendrán reuniones para definir las nuevas localidades y los precios para el Coliseo Rumiñahui.



La presencia de la cantante en la capital se anunció el pasado 12 de febrero, a través de su web oficial. En el transcurso de esta semana, los organizadores informarán el día de inicio de la venta de entradas para que los fanáticos puedan adquirirlas.