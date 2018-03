El Ecuador se incorporó a Ibermúsicas

La industria musical ecuatoriana busca abrirse camino en la escena internacional, y, sobre todo, que se gesten políticas públicas que promuevan su desarrollo y generen nuevas oportunidades.

El pasado 9 de marzo del 2018 se abrió una puerta para el cumplimiento de esos objetivos, cuando, en el marco de la XIV reunión del Consejo Intergubernamental del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas, se anunció la integración de Ecuador y Venezuela a Ibermúsicas, una organización que impulsa las artes musicales con la formación de nuevos públicos y mercados laborales en la región.



A decir del compositor y productor musical Ivis Flies, la necesidad de la industria por integrarse al programa inició en el 2011, año en el que se aprobó la creación de Ibermúsicas.



“Era fundamental para el desarrollo musical que está naciendo en el país; los contenidos que se generan necesitan incentivos e impulso. Durante los últimos años, el liderazgo del Ministerio de Cultura cambió constantemente, por lo que no se lograba concretar nada”, sostiene el cantautor.



Él junto con la gestora cultural Fabiola Pazmiño hicieron los primeros acercamientos con personal de Ibermúsicas, que ofreció su total apoyo para el ingreso del país.



Flies cuenta que la apertura del actual ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, fue inmediata para iniciar con el proceso de postulación para el programa, que está adscrito a la Secretaría General Iberoamericana (Segib).



Gabriel Cisneros, subsecretario de Artes e Innovación de esa Cartera de Estado, fue el encargado de coordinar la gestión del ingreso. Afirmó que la cuota que se entregará al fondo es de USD 30 000.



Para el músico Álex Alvear, el ingreso a Ibermúsicas es un logro esperado y exigido. “Es una herramienta valiosa. Lo que más se añora en el sector es que Ecuador no solamente cumple con la participación en el programa, si no que tenga un plan de ir incrementando la cantidad que se destina para la membresía”, expresó.



La cantante Grecia Albán confiesa que se sentía apenada de que el país no se haya integrado antes porque “había una especie de limitación y desventaja con los que sí pueden acceder”.



Por su parte, el cantautor Igor Icaza comentó que “para los artistas que tienen en la mira otros mercados, este tipo de iniciativas representan facilidades y oportunidades”.



A partir del 2 de abril, los músicos nacionales podrán postular sus proyectos en las convocatorias que ofrece Ibermúsicas, que concentran diversas líneas de acción como: ayudas a la movilidad (giras), financiamiento para residencias artísticas, concursos de composición.



También impulsan proyectos especiales como capacitaciones de temática del sector musical y proyectos de difusión, Además, hay un ‘Catálogo de recursos’, en el que músicos, fundaciones, instituciones y salas de conciertos pueden registrar su perfil e interactuar con otras naciones.