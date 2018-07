La música de ‘Coco’ llega al país con  Luis Ángel Jaramillo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para Luis Ángel Jaramillo, el aprendizaje de Miguel Rivera en el inframundo pictórico de ‘Coco’ tiene que ver con el sacrificio, la constancia y, sobre todo, la música ranchera como una vitrina del sentir popular de México.

A su personaje, afirma, lo une no solo su convicción artística y la interpretación musical, sino una de las escenas más conmovedoras del cine animado, aquella que retrata el vínculo familiar entre una abuela (Coco) y la de un pequeño niño (Miguel) cantando Recuérdame. Primero con sus manos y luego con su voz, la memoria de Héctor, un cantante mexicano, llega nuevamente a la memoria de su hija, ya en su etapa final de vida.



A sus 13 años, Jaramillo emprende una gira internacional que lleva la canción hasta territorio ecuatoriano, donde ‘Coco’ logró consagrarse como la película animada más vista en la historia del país.



Presentará tres recitales: el sábado 7 de julio, en el Coliseo Cerrado Casa de los Deportes, en Ambato; el domingo 8 de julio en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, y el miércoles 11 de julio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.



A Luis Ángel, la música le llegó como un lenguaje natural. En San Francisco del Rincón, en Guanajuato (México), su entorno familiar se cultivó con la música de Pedro Infante, el cantante sinaloense símbolo de la ranchera y de la era de oro del cine mexicano. El gusto por ‘El rey de las rancheras’ lo heredó de su abuela, cuenta el artista. Cuando lo convocaron para formar parte del elenco latino de ‘Coco’, confiesa, fue un logro por partida doble.



“Comencé cantando con mi abuela. Entonces, la escena de Miguel con Coco es muy especial porque es un retrato de lo que yo comparto con la mía. La extraño mucho. Miguel admira a Ernesto de la Cruz, inspirado en Pedro Infante que es mi referente. Creo que por eso la gente se siente muy cercana a mi personaje y llora cuando mira la película. Hay mucho sentimiento”, cuenta Jaramillo, quien inició su carrera artística a los seis años en programas de talento como ‘Pequeños Gigantes’ y ‘La Voz Kids’.



Dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, ‘Coco’ alcanzó el Oscar a la Mejor Película de Animación. Esa fue la plataforma de Jaramillo para elevar su voz en la región de América Latina. En el camino, su madre Blanca Jaramillo ha sido su sostén permanente.



“Es un artista innato. Se inició con tres horas de clase musical y no dejó de cantar. Si bien está comenzando a ganar fama, Luis es un niño con los pies firmes en la tierra”, comenta.



Al culminar el diálogo con EL COMERCIO, Luis Ángel presentó una versión acapella de Recuérdame. No hizo falta la indumentaria clásica de un ‘charro’ para amenizar el espacio. Lo importante, dijo, es “volver al origen de los sueños, de los encuentros familiares que son permanentes”.



Los conciertos se iniciarán a las 17:00. Se presentan tres localidades para los recitales: Poco loco a USD 35, Miguel a USD 60, Coco a USD 100, además de un pase Meet & Greet para conocer al cantante que cuesta USD 120, incluida la entrada.