Barry Gibb, de los Bee Gees, nombrado caballero por príncipe Carlos

El cantante Barry Gibb, miembro del legendario grupo pop Bee Gees, fue nombrado este martes, 26 de junio del 2018, caballero por el príncipe Carlos, el heredero del trono británico.

El músico, de 71 años, junto con sus hermanos ya fallecidos Maurice y Robin, vivió un gran éxito en los años 60 y 70 con canciones como Massachusetts, Night Fever, Stayin Alive y How Deep Is Your Love.



'Sin mis hermanos yo no estaría aquí', dijo Gibb, tras recibir la orden en el Palacio de Buckingham.



"Confío y rezo para que sepan lo que ha ocurrido y que estén orgullosos", dijo el músico que al igual que sus hermanos nació en Australia. Maurice Gibb murió en 2003 a los 53 años, mientras que Robin falleció en 2012, a los 62 años, de cáncer.