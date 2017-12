‘El Museo Nacional se va a reabrir el 18 de mayo de 2018’

Ivette Celi es Licenciada en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tiene una maestría en Políticas Públicas, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Trabaja en el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde el 2010. Fue Subsecretaria de Patrimonio y es la actual Subsecretaria de Memoria Social.



¿Por qué el Museo Nacional no se reabrió en el 2017?

Había la previsión de que se reabriera este año; sin embargo, el Gobierno cambió en mayo y eso significó un cambio de autoridades y una revisión de toda la información, incluidos los informes de auditoría sobre el Museo Nacional. A través de esta revisión nos dimos cuenta de que no existía una investigación museológica de lo que se había hecho.



¿No estaba el trabajo que hizo la Escuela Politécnica Nacional?

El contrato con la Escuela Politécnica Nacional (EPN) solo llegó a un 18% de su ejecución. Se desarrolló un guion museológico pero no una investigación para los textos curatoriales. El problema fue que la consultoría fue contratada sin que se haya sacado una certificación plurianual, por eso el proyecto se quedó sin financiamiento y se rescindió el contrato.



¿Qué va a pasar con el guion museológico que elaboró la EPN?

Se va a tomar en cuenta pero como un insumo complementario. Nosotros implementamos un proyecto para tener textos curatoriales. Los textos han sido desarrollados por varios académicos, entre ellos Carmen Fernández Salvador, Lucía Durán, Juan Mullo, Juan Carlos Franco, Alexandra Kennedy, Ana María Armijos y Susan Rocha.



¿Cuáles van hacer los ejes del guion museológico que se implementará finalmente en el Museo?

Lo que hicimos fue retomar la base conceptual de la consultoría que en el 2012 hicieron María Fernanda Cartagena y Christian León. Ellos proponen un esquema de discurso museal. Los ejes transversales que ellos proponen, y con los que estamos trabajando son: género e interculturalidad, participación y democracia, producción de conocimiento y memoria social y patrimonio.



Con estos insumos transversales pasamos a dos ejes temáticos, que serán: Territorio, economía y trabajo y Poder político y participación social. Todo esto implica una lectura crítica de la Nación. En el Museo habrá un diálogo entre los objetos, los documentos y el contexto.



Para que ese diálogo funcione debe existir una sintonía entre el guion museo­lógico y el guion museográfico, ¿quién está encargado del segundo?

Hay un contratista que hace la producción, pero nosotros somos los que elaboramos los guiones. Las personas que están a cargo del guion museográfico son Gabriela Santander y Roberto Cárdenas, museógrafos de larga trayectoria. También hay un equipo de museógrafos que recibe la información para adaptar en el espacio los requerimientos que tenemos.



¿En qué etapa está la producción del trabajo museográfico?

Estamos produciendo la arquitectura interior de todos los espacios. Cuando la gente entre se va encontrar con un Imax, donde va a ver un video que interpela al visitante, de forma crítica, sobre la Nación; los ejes temáticos donde se desarrollan los ejes transversales, el núcleo histórico sobre cómo está conformada la colección, una tienda y una cafetería. El discurso museal se va a intercalar con muchos trabajos o procesos artísticos contemporáneos.



¿Cuál es el estado de las piezas del museo?

Tenemos una protección técnica de toda la colección. En Pumapungo está la reserva etnográfica y una parte de arte moderno y contemporáneo en el MAAC. En este espacio, las fallas con el sistema de climatización ya están siendo controladas.



¿Cuánto se ha invertido en la reestructuración del Museo Nacional?

USD 1 060 0000. Cuando llegué, revisé el proyecto y pedí que se bajara la inversión en tecnología, porque era alta. La gente ya no necesita tecnología extra porque entra al museo con su teléfono inteligente.



¿Ya tienen una fecha para la reapertura del Museo Nacional?

Está planificado que se rea­bra para el 18 de mayo del 2018, en el marco del Día Internacional de los Museos.