Una muñeca inflable desata polémica 'sexista' en Chile

Los sectores políticos y sociales chilenos reaccionaron hoy, miércoles 14 de diciembre, con una lluvia de reproches contra un dirigente empresarial que la noche del martes 13, en una cena formal, regaló al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, una muñeca inflable.

Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), comparó a las mujeres con la economía señalando que ambas deben ser "estimuladas" para activarse, en medio del jolgorio de los asistentes a la cena de fin de año de la actividad.



Fantuzzi se ha caracterizado durante años por entregar regalos 'creativos', alusivos a la coyuntura económica, a las autoridades.

"La lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos Gobiernos. Lo ocurrido en la cena de Asexma no se puede tolerar", escribió hoy en su cuenta de Twitter la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

"Regalo de Asexma al ministro de economía: una muñeca inflable para estimular la economía, refleja una vulgaridad y ordinariez inaceptable", señaló en la misma red social el expresidente conservador Sebastián Piñera, eventual candidato a un nuevo período en la Jefatura de Estado.



El también expresidente y posible candidato Ricardo Lagos consideró el regalo "una falta de respeto y ofensivo para todos los chilenos. Se atacó la dignidad de la mujer y eso es inaceptable".

Los principales actores del incidente ofrecieron hoy disculpas públicas que no han aminorado las críticas, sino que al contrario, se han incrementado con el paso de las horas.



"Pedimos perdón. Tengo esposa, hijas y nietas. Jamás la intención fue generar violencia contra la mujer", señaló Roberto Fantuzzi, aunque matizó que "la mayoría se murió de la risa" durante la entrega del regalo.

Foto: Captura



El ministro Céspedes aseguró haber sido sorprendido con el regalo, pero indicó que "pido disculpas. Lo ocurrido no se condice con el respeto por la dignidad las mujeres".



"De mal gusto y machismo inaceptable. Las mujeres somos sujetos y no objetos", alegó la senadora y presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic.



"Lamentamos regalo. Hay que promover la economía, pero no se debe seguir usando a mujeres como objeto sexual para chistes machistas", fue la opinión de la ministra de la Mujer, Claudia Pascual.