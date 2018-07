Una mujer transexual participará por primera vez en Miss Universo

LEA TAMBIÉN

Ángela Ponce está rompiendo barreras y haciendo historia al convertirse en la primer mujer transexual en ganar Miss Universo España.

"Estoy súper contenta por lo que todo esto significa. Quiero dar una lección al mundo de tolerancia y respeto hacia uno mismo y hacia los demás", expresó tras su victoria.



La sevillana ahora será la representante española en el prestigioso certamen internacional de Miss Universo.



"Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ+ sino para el mundo entero", escribió Ponce en su cuenta de Instagram.

Ponce, de 26 años, tiene unas medidas perfectas de 90-61-90 y mide 1,77m de altura. Sin embargo, cuando participó de Miss World Spain no logró llevarse la corona ya que la organización no admitía participantes transgénero.



"No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", confesó en una entrevista en el programa Viva la vida de Telecinco.



Ponce reveló que desde los tres años sabía que era mujer y denunció la falta de educación que hay.



"Yo no vengo aquí con un mensaje de 'la paz en el mundo', yo traigo un mensaje de tolerancia, respeto, inclusión, amor por uno mismo y por los demás", concluyó.