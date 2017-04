69% de las mujeres que habitan en Pichincha han sido violentadas alguna vez

Estudios realizados por la prefectura de Pichincha señalan que un 69% de mujeres que viven en Pichincha han sido víctimas de violencia alguna vez a lo largo de su vida. Un 48% ha sufrido violencia psicológica, el 29% violencia física, el 14% sexual y el 6% administrativa.

Actualmente la Viceprefectura de Pichincha desarrolla el proyecto SOS Mujeres, que cuenta ya con 19 000 socias, que han decidido romper el silencio.



"Iniciamos hace dos años con 200 mujeres, pero hoy hemos avanzado con un plan integral para la recuperación de la mujer violentada", explicó la viceprefecta, Marcela Costales, quien lidera esta iniciativa.



A través de la línea 1 800 767 685 se receptan las denuncias de mujeres que han vivido algún tipo de violencia y requieren ayuda tanto en el ámbito psicológico, como en el legal. "Especialistas atienden las llamadas y guían a la mujer en lo que ella desee hacer", indicó costales.



El equipo de SOS Mujeres se encarga de iniciar una denuncia penal, en caso de que se requiera y acompaña a la víctima hasta el final del proceso. Hasta la fecha han ganado 800 casos.



Pero el proyecto para favorecer a las mujeres busca algo más que denunciar al agresor, su objetivo es que la mujer logre salir del círculo vicioso del maltrato, a través de alternativas y oportunidades.



"Tenemos un convenio con la Junta Nacional del Artesano, que nos permite capacitar a las socias en 182 modalidades artesales, que son debidamente certificadas", comentó la autoridad.



Entre los tallares gratuitos que las mujeres pueden tomar están chocolatería, gastronomía, belleza, muñequería.



En caso que exista un grupo de más de cinco mujeres que hayan decidido asociarse en torno a alguna actividad, la Viceprefectura les otorga un capital semilla para que puedan iniciar con su propio negocio.



Para Costales este apoyo es fundamental, pues un 73% de las mujeres se queda junto al agresor, por temor a no tener un medio de sustento.



La línea de SOS Mujeres recibe alrededor de 12 llamadas diarias y en ocasiones han llegado hasta 60.



"Lo importante es que la mujer rompa el silencio y se puedan evitar tantos femicidios que vemos en la actualidad", expresó la Viceprefecta.



Blanca G., de 55 años, es una de las socias de este proyecto y asegura haber vencido sus temores a través de una adecuada orientación. "Viví 20 años maltratada, no había en ese tiempo este tipo de planes que ayudan a mujeres y por eso me callé. Hoy que so parte de SOS Mujeres invito a mis vecinas a que rompan el silencio", comentó la mujer.

Según datos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased), en lo que va del año se han registrado 3 casos de femicidio en la ciudad de Quito y 33 a Nivel Nacional.