'No estamos solas': lema de mujeres que pasaron de un grupo privado al espacio público

Psicólogas, abogadas, comunicadoras, cineastas, ingenieras. Mujeres de diversas edades, algunas acompañadas por sus hijos, otras solas, otras con sus amigas. Aproximadamente 40 mujeres se dieron cita la mañana de hoy, sábado 28 de enero del 2017, al parque El Arbolito, para apoyar la iniciativa #PrimerAcoso #NoCallamosMas, que se creó en Facebook como un espacio testimonial de los diferentes tipos de violencia de género.

Desde las 10:00, las participantes se ubicaron junto a la esfera del parque, donde les colocaron membretes con sus nombres en el pecho. Sentadas en un círculo que cada vez se hacía más grande, intercambiaban sus nombres y sus propuestas para mejorar este espacio.



"Decidimos traerlo al espacio público porque la violencia no tiene por qué ser privada. Con el apoyo de diversas instituciones, trataremos de llevar esta misma iniciativa a espacios públicos de Guayaquil y Cuenca", comentó Verónica Vera, una de las organizadoras del grupo privado de Facebook #PrimerAcoso #NoCallamosMas.



Según Vera, 27 000 mujeres forman parte de esa página de Facebook, donde se compartieron unos 1 500 testimonios de violencia de género, tanto sexual como física y psicológica. "Nos han bloqueado la página como cinco veces porque hay gente que la reporta por contenido sexual explícito. Recién hoy logramos rehabilitarla, pero vamos a crear un blog donde podamos colocar todos los testimonios sin correr el riesgo de que nos sigan bloqueando".



La idea de esta reunión, explica Vera, es tener un espacio de diálogo donde las mujeres muestren su apoyo a la iniciativa, que forma parte del proyecto internacional Vivas Nos Queremos, y puedan aportar con ideas para darle mayor fuerza. "Las chicas tienen cosas que dejarle a la iniciativa. Tenemos abogadas, psicólogas, chicas que trabajan de cerca con la erradicación de la violencia de género".



Carolina Cevallos, una de las participantes de este diálogo, comentó que por muchos años no había notado que los silbidos en las calles eran también un tema de acoso. "Es algo que todas hemos sufrido y, si nos fijamos, vemos que esas cosas son acoso. Ahora no estamos solas".



Anaís Córdova, que también aportó con su testimonio en esta red social y que asistió al El Arbolito, dijo que su intención es hacer justicia de la memoria, "porque a otras las han asesinado y por ellas también hablamos". Ella comenta que forma parte de Vivas nos Queremos, se autodenomina feminista y apoya a mujeres maltratadas a través del arte.



Entre las palabras de agradecimiento y felicitación por la creación de #PrimerAcoso #NoCallamosMas, hubo lágrimas de emoción, abrazos y mucha solidaridad. Incluso, algunas de las asistentes a este diálogo recordaron el caso de una popular cantante y modelo rusa residente en Ecuador, que a inicios de año denunció en redes sociales un caso de violencia física por parte de su expareja.



La reunión se extendió hasta las 13:00 con la planificación de la creación del blog donde se puedan publicar los testimonios de las mujeres que participaron en el grupo privado de Facebook, y donde se pueda seguir extendiendo un espacio para nuevas participantes.