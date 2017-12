Dos mujeres acusan al artista Chuck Close de acoso sexual

Dos mujeres acusaron al artista estadounidense Chuck Close, conocido por sus retratos mosaicos de gran formato, de acoso sexual, según informó el Huffington Post este 21 de diciembre del 2017.

Las dos mujeres indicaron al portal de noticias que el pintor realizó comentarios libidinosos durante encuentros en su taller en los años 2013 y 2007. En ambos casos, el artista originario de Washington no mencionó hasta que estaban en el taller que quería fotografiarlas desnudas, algo poco común entre artistas y fotógrafos profesionales.



Cuando una de las mujeres se desnudó delante de Close, este realizó presuntamente comentarios obscenos sobre sus órganos sexuales, según el Huffington Post.



Close, de 77 años, se disculpó, según señaló este miércoles 21 de diciembre The New York Times. "Si avergoncé a alguien o le hice sentir incómodo, lo siento profundamente, no pretendía hacerlo", dijo el artista que reconoció que no suele frenarse en sus comentarios.



Close señaló que dada su parálisis (va en silla de ruedas) y sus "limitaciones físicas extremas", "la franqueza total es la única manera de tener una vida privada".



Según las declaraciones de las dos mujeres, no se produjo ningún contacto físico entre ellas y Close



Close está considerado como uno de los artistas contemporáneos más influyentes de Estados Unidos, alrededor de 75 museos de todo el mundo tienen alguna de sus obras en sus colecciones.



Sus retratos psicodélicos en los que traslada fotografías al lienzo en forma de cuadrícula son especialmente conocidos. Las caras se distinguen claramente desde la distancia, pero se desdibujan en un patrón de píxeles cuando uno se acerca.