Una mujer retransmite en Facebook live su parto

Una bloguera de 28 años compartió en Facebook live el video del parto de su hija. Sarah Cantwell comenzó la retransmisión a las 05:00 del pasado 8 de mayo del 2017, momento en el que llegaron las contracciones, según información del medio español ABC.es.

El video de Facebook, que alcanzó más de 62 000 visualizaciones, muestra a Cantwell y a una partera que la ayuda a dar a luz en el suelo de su dormitorio. En el clip, la bloguera explica el momento en que se le había roto la fuente y cómo fue el dolor de las primeras contracciones. Una vez finalizado el parto, la mujer se refirió al nacimiento de su hija como “el más perfecto, era todo lo que quería”.

Al siguiente día del alumbramiento, el 9 de mayo, Cantwell escribió en su blog Rosey Home: “Aquí está... mi hermosa niña. Nació de 40 semanas + 1 día, pesando 7 kilos de 10 onzas. Llegó ayer por la mañana a las 6 am después de un nacimiento perfecto que compartí en la página de Facebook. La partera ha sido asombrosa y nos ha mirado de maravilla”.

Según explicó la joven, dar a luz en su casa, “fue una experiencia mucho más relajada de lo que pensaba”. Además, confiesa, el parto de su primera hija en el hospital le resultó más estresante.



De acuerdo a información del medio español, Sarah Cantwell señaló que no esperaba que su video tuviera semejante repercusión: “Quería grabarlo para mí de todos modos, y, obviamente, no me daba cuenta de antemano de lo rápido que iba a ser, pero yo esperaba mostrar a la gente que se puede tener una buena experiencia de parto”.



La bloguera estadounidense a lo largo del embarazo realizaba publicaciones sobre maternidad y lo feliz que se sentía de ser madre por segunda vez.