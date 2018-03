‘Una mujer fantástica’ hace historia para Chile en los Premios Oscar

El drama transexual ‘Una mujer fantástica’, de Sebastián Lelio, hizo historia en la 90 edición de los galardones al llevarse el primer Oscar para Chile en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Era la segunda vez que el país acariciaba la estatuilla tras ‘No’, de Pablo Larraín, y el segundo Oscar para el cine chileno después del que se llevó en 2016 el cortometraje de animación ‘Historia de un oso’.

Estrenada en la Berlinale de hace un año, donde se llevó el Oso de Plata al Mejor Guión, ‘Una mujer fantástica’ narra la historia de una joven transexual que, tras perder a su pareja, debe afrontar el duelo enfrentándose además al rechazo y la marginación.

El actor Francisco Reyes y la actriz Daniela Vega en una escena de la película 'Una Mujer Fantástica'. Foto: IMDB



Lelio subió al escenario del Dolby Theatre acompañado de los productores, el mencionado Larraín y el hermano de este, Juan de Dios. Junto a ellos brillaba la protagonista, Daniela Vega, "la inspiración para la película", como dijo el cineasta ya con el Oscar en la mano. Vestida de rosa fucsia, la actriz y cantante chilena hizo además historia, pues se convirtió en la primera transexual que ejercía de presentadora en los 90 años de los Oscar. Lo hizo al introducir la canción Mistery of Love (Sufjan Stevens), de la película ‘Call Me by Your Name’. “Quiero invitarles a abrir su corazón y sus sentimientos y sentir la realidad, sentir el amor. ¿Lo sienten?”, preguntó al público en una gala que se recordará como la del reconocimiento pleno de Hollywood a la diversidad en todas sus facetas.



Con una filmografía de marcado interés por lo femenino, Lelio dejó claro ya desde su primera película, ‘La sagrada familia’ (2005), su interés por abordar desde una mirada nueva los prejuicios y la hipocresía social. Tras presentar algunos de sus filmes en Cannes y Locarno, su consagración internacional llegó en 2013, cuando Paulina García levantó el Oso de Plata a la Mejor Actriz de la Berlinale por el aplaudido drama ‘Gloria’.



Actualmente, este chileno nacido en Argentina en 1974 y residente en Berlín acaba de filmar el remake hollywoodiense de ‘Gloria’, protagonizado esta vez por Julianne Moore.



Las reacciones desde Chile no se hicieron esperar: “El premio, que nos llena de orgullo, no solo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país”, escribió en Twitter la presidenta saliente, Michelle Bachelet.



En tanto, el presidente electo, Sebastián Piñera, manifestó: “Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emoción, a todo el equipo de #UnaMujerFantástica, la mejor película extranjera en los #Oscars 2018”.



La Academia había elegido para presentar el premio a la emblemática actriz puertorriqueña Rita Moreno, que realizó un nostálgico guiño: eligió para la ocasión el mismo vestido que lució en la gala de 1962, cuando recogió el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por el musical ‘West Side Story’.