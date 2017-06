Una mujer denuncia al Estado francés por no haberla protegido de los efectos de la contaminación

Una parisina con problemas respiratorios crónicos denunció este miércoles 7 de junio del 2017 al Estado francés por no haberla protegido frente a los efectos nocivos de la contaminación, lo que supone la primera demanda de este tipo en el país, informaron la interesada y su abogado.

“Cada vez que hay un episodio prolongado (de contaminación), me pongo enferma”, declaró a la AFP Clotilde Nonnez, de 56 años, que toma de forma permanente medicamentos contra el asma y la bronquitis.



Nonnez explicó que estuvo “a punto de morir” durante un pico de contaminación en diciembre de 2016. “Mis problemas pulmonares derivaron en un problema cardíaco grave”, una pericarditis, afirmó esta profesora de yoga. “No me recuperé”.



Su abogado, François Lafforgue, dijo haber depositado en nombre de su cliente una demanda ante el Tribunal Administrativo de París y haber pedido una indemnización de 140 000 euros por el “perjuicio sufrido”.



“La vida de mi cliente está muy alterada por sus problemas médicos, sus pasos por los servicios de urgencias durante los picos (de contaminación) y sus tratamientos”, explicó el letrado, destacando además el “perjuicio de angustia y el perjuicio ligado al riesgo acrecentado de sufrir un cáncer”.



Para el abogado, el “Estado no estableció una reglamentación suficientemente vinculante” para luchar contra la contaminación del aire y “cuando legisla, no vela suficientemente por la aplicación” de la ley.



Lafforgue destacó que se trata de la primera denuncia de este tipo en Francia, pero indicó que otras 30 personas harán lo propio en los próximos meses en París y otras ciudades francesas, como Lyon (centro-este) y Lille (norte).



La capital francesa vivió el pasado mes de diciembre su peor y más prolongado episodio de contaminación invernal de la última década, aunque sus niveles fueron sustancialmente menores a los que sufren otras ciudades, como Pekín o Nueva Delhi.



Según la OMS, la contaminación atmosférica provoca anualmente 48 000 muertes prematuras en Francia.