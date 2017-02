Mujer demanda a restaurante mexicano tras caerse de la estatua de un burro

Una mujer demandó a un restaurante de cocina mexicana de Tallahassee, la capital de Florida, tras caerse de la estatua de un burro a tamaño natural al que se subió para sacarse una foto, informaron hoy (9 de febrero de 2017) medios locales.

Kimberly Bonn reclama en la demanda interpuesta contra el restaurante El Jalisco USD 15 000 por las lesiones que sufrió al caerse del burro, después de que los empleados del local "le permitieran y animaran" a subirse a la estatua del simpático asno con sombrero mexicano, recogió en canal Local 10.



En la demanda presentada, Bonn aseguró que resbaló por la grupa de la estatua del burro y se cayó al suelo, lo que le causó "significantes heridas, incluida la fractura de una vertebra".



De acuerdo con la demanda, El restaurante Jalisco fue "negligente" al permitir a la gente subirse a la estatua del burro sin tomar las medidas de seguridad adecuadas, como es advertir a los clientes de que la "estatua era resbaladiza" y "los peligros de subir a la estatua".



Los abogados de la mujer han solicitado un juicio con jurado y afirman que su cliente sufrió "lesiones, dolor, discapacidad, angustia mental y pérdida de la capacidad para el disfrute de la vida", además de los gastos de hospitalización.

El suceso ha generado reacciones de solidaridad con el restaurante y el burro, hasta el punto que una campaña en las redes sociales titulada "For the Donkey" (Por el burro) ha recibido centenares de comentarios favorables bajo el lema "Just because Im an a-s doesnt mean I should be treated like one" (Solo porque yo sea un asno no significa que deba ser tratado como uno).