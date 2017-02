En el 2017 se analizarán 8 000 muestras de comidas que se venden en la calle 

El trabajo de toma de muestras a las comidas que se venden en la calle, continúa. Cada día, se recolectan 64 muestras de distintos productos como cevichochos, mote con chicharón, tripas, etc.

El objetivo es analizar las muestras y verificar que se encuentran libres de bacterias o infecciones, y aptas para el consumo. Se espera que este año, analizar unas 8 000 muestras, es decir el doble de las analizadas el 2016.



Entre el año 2014 y 2015, se determinó que del total de las muestras analizadas, el 52% no cumplió con la norma, es decir presentaba algún tipo de contaminación. En el 2016, la cifra bajó al 47%.



El informe final presenta clasifica a los contaminantes en tres tipos: rojo amarillo y verde. El rojo representa contaminación alta, lo que implica que puede causar infecciones o intoxicaciones debido a que microorganismos patógenos están presentes en cantidad superior a la norma de referencia. Tiene posible riesgo de brotes.



El color amarillo representa contaminación media. Puede causar infecciones o intoxicaciones debido a la presencia de mircroorganismos que sobrepasan los requisitos de la norma de referencia, pero no sobrepasa la dosis mínima infectiva.



Tiene presencia de microorganismos indicadores que evidencian la mala manipulación del alimento, incrementando el riesgo de contaminación. Finalmente, el color verde no causa enfermedad, sin embargo sobrepasa los requisitos de la norma de referencia. El riesgo de contaminación es bastante bajo.



El año pasado, las administraciones zonales que presentaron más muestras con contaminación alta fueron Eloy Alfaro y Quitumbe, allí, del total de alimentos contaminados, el 16% presentaron nivel de riesgo rojo. Seguidas de la Delicia con el 14% y Manuela Sáenz, con 12%.



Silvia Espín, coordinadora de inocuidad alimentaria de la Secretaría de Salud, indicó que según los patrones microbiológicos analizados en el laboratorio de la secretaría, los microorganismos más frecuentes hallados en las comidas son Aerobios Mesófilos, Coliformes totales, Coliformes fecales, Echerichia coli, Salmonella spp, Bacillus cereus, Staphilococcus aureus, Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes y Mohos Levaduras.