El DJ sueco Avicii, autor del éxito Wake Me Up, murió a los 28 años

El conocido DJ Avicii falleció este 20 de abril del 2018 en Omán. Así lo dio a conocer la revista Variety. El músico tenía 28 años.

Su deceso fue confirmado en un comunicado por el representante de Avicii. "Es con profundo pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", se lee en el texto citado por Variety.



Según el comunicado, Avicii fue hallado sin vida en Muscat este viernes 20 de abril. No se han dado a conocer más detalles de su deceso. "La familia está devastada y pedimos a todos que por favor respeten su necesidad de privacidad en estos tiempos difíciles. No se darán más declaraciones", concluye el comunicado.



Avicii, conocido por éxitos como Wake Me Up, Hey Brother y Levels, se retiró de los escenarios en el 2016 por motivos de salud. En el 2014 sufrió de una pancreatitis aguda causada, en parte, por sus problemas de adicción al alcohol.

La última publicación en la cuenta de Instagram del fallecido músico data del 4 de abril del 2018. Esta se llenó de comentarios de sus seguidores con mensajes como "descansa en paz", "espero que encuentres paz", entre otros.



De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, Avicii luchó con problemas de adicción en el pasado. "Fue hospitalizado dos veces por problemas con el alcohol. Sin embargo, no está claro si esto tuvo algo que ver con su muerte".



El músico fue nominado en dos ocasiones a los Grammy. La primera en el 2011 en la categoría Mejor Grabación por su tema Levels y la segunda en el 2012 por Sunshine.



La revista Forbes estimó en el 2014 que Avicii era uno de los DJ's mejor pagados del mundo, pues en ese año ganó un total de USD 28 millones.