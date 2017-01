Muere John Wetton, líder del grupo Asia y miembro de King Crimson

El cantante, bajista y guitarrista británico John Wetton, líder del grupo Asia, murió hoy (31 de enero de 2017) a los 67 años, anunció la banda de rock progresivo acerca de su fundador, miembro también de King Crimson y autor de temas como Heat of the moment.

Video: YouTube, cuenta: Chaîne de clipsvideoshd

Wetton, quien formó parte asimismo de Uriah Heep y Roxy Music antes de liderar desde 1981 Asia, falleció después de una "larga y valiente batalla contra el cáncer", según un comunicado del grupo.



El cantante británico inició su carrera musical en bandas de rock progresivo como Family, Renaissance y Mogul Trash, hasta que en 1972 fue invitado a formar parte de King Crimson como sustituto de Greg Lake.



Tres años más tarde, a raíz de la separación de la banda, Wetton se unió a Bryan Ferry en Roxy Music.



No fue hasta los años 80 cuando se juntó con Steve Howe (Yes), Geoff Downes (Yes y The Buggles) y Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) para formar Asia, grupo con el que en su debut vendieron más de diez millones de copias.



"Con la muerte de mi buen amigo y colaborador musical John Wetton el mundo pierde a otro gigante musical más. John fue una gran persona que creó algunas de las melodías y letras más recordadas en la música popular", aseguró Carl Palmer.

"Como músico, era innovador y atrevido, con una voz que llevó a Asia a lo más alto de las listas de todo el mundo. Para los que lo conocíamos, su valiente batalla contra el cáncer fue una gran inspiración. Echaré de menos su talento, su sentido del humor y su sonrisa contagiosa. Qué te vaya bien, viejo amigo", señaló el batería.