La muerte de Diana, un accidente lejos de las teorías conspirativas

Complot, atentado o flash de los paparazzi. El accidente automovilístico en el que murió la princesa Diana en 1997 dio lugar a múltiples teorías conspirativas, pero dos investigaciones independientes concluyeron que se trató de un trágico accidente.

Esta teoría fue validada por recientes revelaciones sobre el Mercedes en el que iba Lady Di en el momento de su muerte.



El 31 de agosto de 1997, a las 00:26, el Mercedes que llevaba a la princesa Diana se estrelló a toda velocidad contra un pilar de cemento en el túnel del Puente del Alma de París.



Su pareja, el productor de cine egipcio Dodi Al Fayed, y el chofer, que según la investigación tenía un nivel elevado de alcohol en la sangre, murieron en el acto. Diana fue extraída por los socorristas pero falleció unas horas después. El único sobreviviente fue su guardaespaldas.



La justicia francesa abrió inmediatamente una investigación judicial. Nueve fotógrafos y un motorista que seguían a la princesa cuando se produjo el accidente fueron detenidos, pero posteriormente sus casos fueron sobreseídos.



La investigación, que se llevó a cabo bajo la mirada atenta del mundo entero, concluyó que el accidente se debió al estado de ebriedad del chofer y a la alta velocidad a la que conducía, entre 126 y 155km/h cuando ingresó al túnel.



La tesis de un complot, en el que estarían implicados los servicios secretos británicos y el duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, mantenida por el padre de Dodi, el multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed, fue descartada.



Una segunda investigación, esta vez realizada entre 2004 y 2008 en Reino Unido, confirmó que la muerte de Diana se debió a un “trágico accidente”.



Las investigaciones revelaron que el Mercedes en el que iba la princesa chocó contra un vehículo justo antes del accidente.



Una pareja francesa que estaba cerca del lugar del accidente explicó a la policía que vio a un Fiat Uno blanco. Unos 3 000 dueños de este tipo de auto fueron interrogados por la policía pero sin resultados, lo que alimentó las teorías conspirativas.



Pero en 2007 el conductor fue identificado. “El Fiat no fue responsable del accidente sino que fue golpeado durante el accidente”, reveló una fuente cercana.





Un libro titulado '¿Quién mató a la princesa Diana?', publicado en mayo por la editorial Grasset, reveló que el Mercedes que llevaba a Diana tuvo una historia agitada.



El primer propietario del coche, el magnate de la publicidad Eric Bousquet, lo compró en 1994. Tres meses después fue robado antes de ser hallado accidentado en un terreno cerca del aeropuerto parisino Charles de Gaulle.



El vehículo fue reparado íntegramente y fue adquirido por 40 000 euros por Etoile Limousine, la compañía de limusinas y vehículos de lujo que alquiló el coche al hotel Ritz, donde Diana y Dodi Al Fayed cenaron esa fatídica noche.



“Confiamos en ellos. Nos dijeron que había sido utilizada por uno de los directores de Mercedes Francia”, afirmó a la AFP el director de la compañía, Jean-François Musa.



“Pero rápidamente nos dimos cuenta que el vehículo tenía problemas cuando superaba los 70-80 km/h”. El vehículo fue enviado a Mercedes que aseguró no obstante que funcionaba normalmente, según Musa.



“¿Utilizaron piezas no conformes para reparar el vehículo?”, se interroga Musa, quien aseguró que los investigadores de la muerte de la princesa nunca lo interrogaron sobre este punto.



Cuatro meses antes del accidente el auto fue robado nuevamente, antes de ser abandonado en una autopista. Fue enviado a una concesionaria quien realizó reparaciones que se elevaron a 17 000 euros y devuelto al grupo Etoile Limousine y al Ritz, donde fue escogido para transladar a Diana.

Pese a esto, durante la investigación no se habló nunca sobre una eventual responsabilidad de Etoile Limousine o de Mercedes France.