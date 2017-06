Muere la actriz estadounidense Glenne Headly a los 62 años

La actriz estadounidense Glenne Headly, candidata dos veces al Emmy, falleció a los 62 años la noche del jueves 8 de junio de 2017, informó hoy (9 de junio) la edición digital de la revista Variety.

"Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de Glenne", indicaron sus representantes en un comunicado, sin precisar la causa de la muerte. "Pedimos que se respete la privacidad de la familia en estos momentos difíciles", añadieron.



La intérprete, con amplia experiencia en televisión, cine y teatro, era conocida principalmente por su papel de Tess Trueheart en 'Dick Tracy' (1990), aunque el reconocimiento artístico le llegó con su doble nominación al Emmy como mejor actriz de reparto por las miniseries 'Lonesome Dove' (1989) y 'Bastard Out of Carolina' (1997).



En la actualidad rodaba la serie cómica 'Future Man', para Hulu, con producción de Sony Pictures Television.



"Nos entristece la repentina pérdida de Glenne Headly. Enviamos nuestras más profundas condolencias para su familia y amigos. Era un talento increíble. La echaremos de menos", sostuvo Sony.



Headly, nacida el 13 de marzo de 1955 en New London (Connecticut), dio sus primeros pasos en el teatro dentro del grupo de Chicago Steppenwolf Theatre Company. Allí conoció al actor John Malkovich, con quien se casó en 1982. La pareja se divorció seis años después.



Su debut cinematográfico se produjo con 'Four Friends' (1981), un título al que siguieron títulos tan famosos como 'The Purple Rose of Cairo' (1985), 'Dirty Rotten Scoundrels' (1988) o 'Sgt. Bilko' (1996).



También participó en 'Mr. Hollands Opus' (1995), como la esposa de Richard Dreyfuss, y en 'Confessions of a Teenage Drama Queen' (2004), encarnando a la madre de Lindsay Lohan.



En el terreno televisivo destacaron sus apariciones en la serie 'ER', 'Encore! Encore!' y, recientemente, la miniserie de HBO 'The Night Of'. Su último trabajo finalizado fue la cinta dramática 'The Circle', junto a Emma Watson y Tom Hanks.

A la actriz le sobreviven su marido, Byron McCulloch, y su hijo Stirling.