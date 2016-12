Muere el cineasta argentino Eliseo Subiela a los 71 años

El reconocido director argentino Eliseo Subiela falleció en la madrugada de este 25 de diciembre. La noticia fue confirmada por medios argentinos a través de Gabriel Arbós, directivo de la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, cineasta y su amigo personal.



Nacido en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1944, el creador de 'El lado oscuro del corazón', película de culto que escribió y dirigió en 1992, estaba a solo dos días de cumplir los 72 años.



Según Arbós, los restos de Subiela serán velados "a pedido de la familia, solo una hora, durante la mañana del lunes de 11:30 a 12:30 (hora local) en el cementerio Jardín de Paz (en la provincia de Buenos Aires).



Pese a que no ha trascendido la causa de la muerte del director de 'Hombre mirando al sudeste' (1986),'Lifting de corazón' (2005) o 'No mires para abajo' (2008), el periódico Clarín señala que el realizador falleció en la localidad bonaerense de San Isidro.



Hace unos tres meses, Subiela había sufrido un infarto que había debilitado su estado de salud. Sin embargo, el cineasta no abandonó su oficio y se embarcó en la producción de un nuevo largometraje titulado ‘Corte final’, una cinta protagonizada por Miguel Ángel Solá y Selva Alemán.



Con 71 años y más de 50 años de carrera, Subiela alternaba su trabajo como director y guionista con la docencia, desde la dirección de su propia escuela de cine. Con más de 20 proyectos como director, la filmografía de Subiela deja un legado histórico en el cine argentino y latinoamericano, en el que se inscribió con un cine de fuertes inclinaciones hacia el realismo mágico.



Grabó su primer cortometraje (‘Un largo silencio’, 1963) a los 17 años y 18 años después debutaba en la pantalla grande con su ópera prima ‘La conquista del paraíso’.



Escritor talentoso, cineasta incansable, Subiela deja una filmografía de más de títulos entre cortos, largometrajes y dramatizados para televisión. “Después de todo, el cine es el único sueño que se tiene con los ojos abiertos”, era una de las premisas que guiaron la vida de este gran cineasta.



“Solo el amor vence a la muerte”, dice el director que conmovió a un gran público con historias de amores tormentosos y nobles anhelos. ‘El lado oscuro del corazón’, ‘Un hombre mirando al sudeste’, entre otros son algunos de sus trabajos cinematográficos que se han convertido en clásicos del cine latinoamericano.

Trailer: Un Hombre mirando al sudeste / Video de YouTube.

En 'El lado oscuro del corazón', protagonizada por Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros y Nacha Guevara, el director y guionista recrea la figura de un poeta llamado Oliverio, en un claro guiño a Oliverio Girondo, del que utiliza algunos textos, junto a los de otros reconocidos autores como Juan Gelman o Mario Benedetti.

Trailer: El lado oscuro del corzón / Video de YouTube.

Este filme, que fue galardonado en varios certámenes americanos y europeos, se convirtió en una auténtica película de culto, en la que el amor y la poesía se dan la mano en una sucesión de escenas surrealistas.



Aunque en 2001 intentó reeditar el éxito con los dos protagonistas reencontrándose en Barcelona diez años después de su historia de amor, vivida en Buenos Aires y Montevideo, 'El lado oscuro del corazón 2' no obtuvo el mismo reconocimiento. El último trabajo de Subiela fue 'Paisajes devorados', en 2012.