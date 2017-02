ParoMujeresEcuador será el 8 de marzo

“Paramos el #8M porque ni las flores ni los bombones nos hacen olvidar que en este país nos siguen acosando #ParoMujeresEcuador”.

Es uno de los tuits escritos este miércoles 22 de febrero del 2017 desde la cuenta @Vivas_EcDe esta forma se anuncia que esta plataforma, Vivas Nos Queremos, que agrupa a varias organizaciones feministas y en general en favor de los derechos de las mujeres, capitulo Ecuador, se suma a la movilización internacional por el Día de la Mujer, que este año será el miércoles 8 de marzo.



Otros hashtag usados en Twitter alrededor de esta marcha son #ParoInternacionalDeMujeres #MujeresEnHuelga y #TodasPodemosParar entre otros.



Otro de los tuits, relacionado con la coyuntura política que vive el Ecuador, es “paramos el #8M porque sin importar quien gane las elecciones nuestros derechos siguen siendo postergados #ParoMujeresEcuador”. Otro es “Paramos el #8M porque las mujeres y nuestra consigna #NiUnaMenos no es ni será comodín electoral #ParoMujeresEcuador”.



Las organizadoras de la movilización a escala local están todavía definiendo los detalles, como hora y recorrido, de la movilización programada por el Día Internacional de la Mujer. Para el 8 de marzo se anuncian marchas de la oposición, encabezadas por el Alcalde de Guayaquil, y del oficialismo.



La plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador estuvo al frente de la marcha nacional contra la violencia femicida, del 26 de noviembre del 2017.



En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares, del 2012, la última del INEC. En el país, el femicidio está tipificado en el Código Integral Penal (COIP), que rige desde agosto del 2014.



Hasta el 2016, la Fiscalía General del Estado había receptado 108 denuncias por ese delito. También se registraron 32 sentencias condenatorias, 14 de ellas ejecutoriadas y 12 en etapa de impugnación. Por tentativa de femicidio había 14.



La iniciativa #ParoInternacionalDeMujeres es del colectivo Ni Una Menos, a través de la que se busca que mujeres de alrededor de 30 países se unan y hagan un paro en contra de los femicidios, la desigualdad salarial y la explotación económica. La idea surgió en Argentina, país en donde los feminicidios han estremecido a la sociedad.



Grupos feministas de países como Ecuador se han sumado y también Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Escocia, Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay y EEUU.



Las movilizaciones contra la violencia machista llegan a oídos incluso de cantantes. Así el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, ha anunciado que analizaran la posibilidad de no tocar la canción Ingrata o si le cambiaran la letra.



Él dijo que no está interesado en apoyar la movilización pero, citado por El Espectador de Colombia, admitió: "Yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea".



Entre otras frases muy repetidas en la canción se escucha “Si quiero hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte".