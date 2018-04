Mon Laferte ‘amarró’ y cautivó a Quito con su romanticismo

"¡Mon, Mon, Mon!", gritaba el público de Quito, mientras esperaba el momento para observar de cerca a la mujer que conquistó Latinoamérica. Después de la expectativa sus seguidores disfrutaron de un viaje sonoro íntimo, sentido y visceral. Así fue el segundo recital, en suelo ecuatoriano, que la cantante chilena Mon Laferte presentó el viernes 6 de abril del 2018, como parte de su gira Amárrame Tour. Cantó ante más de 2 400 personas, en la Plaza Belmonte del centro capitalino.

Si hay algo que define la música de Laferte, es la composición que brota de la remembranza, de lo que “revienta el corazón”, de lo que, a veces, hace falta decir.



Horas antes del encuentro, en diálogo con EL COMERCIO, la cantante se recordó como una jovencita que, a los 15 años, comenzó a crear sus primeras canciones. De la constante evolución y las vivencias propias del ser humano, como el desamor, por ejemplo, nacieron melodías que, sin querer ser éxitos comerciales, escalaron en la industria musical internacional.



“Procuro componer canciones reales porque de eso se trata la música. Se trata de compartir sentimientos”, dijo la intérprete, quien además comentó que le mueve un profundo vínculo con sus fanáticos.



El concierto se inició a las 20:00. La cantautora guayaquileña Paola Navarrete ofreció la primera dosis musical de la noche. Con el cielo despejado, la artista logró la ovación del público que la acompañó en cada una de sus canciones, sobre todo, cuando cerró su participación con Ficción, sencillo de su álbum homónimo.



Después, a las 21:15, el compositor mexicano David Aguilar saltó al escenario y con guitarra en mano, tocó durante 20 minutos. Sus melodías Eco y Cumbia de la bici cautivaron a los espectadores y los dejó listos para recibir a la protagonista de la noche.



A las 21: 50, los primeros acordes auguraban el ingreso de Mon Laferte a Plaza Belmonte. En medio ovaciones, la cantante ingresaba, poco a poco, a la escena con un corto vestido con lentejuelas verdes, azules, violetas y rojas. También lució su característica flor roja, adornando su melena negra.



Acompañada por su orquesta y su director musical Manú Jalil, la chilena abrió su recital con Antes de ti, canción que lanzó en febrero del 2018. El público cantaba cada palabra junto a la cantautora.



Minutos después siguieron las melodías Si tú me quisieras y Salvador, que se desprenden su tercer disco ‘Mon Laferte Vol.1’. Mientras la artista recorría su escenario, los asistentes abrazaron a la cantante gritando “Te queremos Mon, te queremos”, a lo que ella respondía “¿Saben qué? ¡Yo los amo!



Uno de los momentos más especiales de la velada, se presenció cuando, armada de una sola guitarra, la intérprete compartió la historia detrás de la canción Cristal.



“Mi abuela, mi mamá Chepita, era compositora, le encantaba el bolero chileno y la música popular. Yo estaba en México y no logré despedirme, hasta el día de su funeral. Entonces, recordaba que Vuelve por favor era su canción favorita. “Comencé a cantarla, a las 02:00, y me era inevitable llorar cada vez lo hacía y a través del cristal, desde dónde la veía, dejé todo mojado. Poquito a poquito lloraba menos. Decidí escribirle esta canción que era una carta, para ella, para todo lo que significaba. Les pido que imaginen ese momento…”, dijo Laferte.



Después de cantar La trenza y El diablo, se formó un ‘jamming’ espontáneo entre los músicos de la banda. Al ritmo de una cumbia improvisada, Fermin Fortiz, bajista del grupo, bailó ante el público, que lo aplaudió durante varios minutos.



Las luces se apagaron a las 23:15, indicando que el show había terminado. ¡Otra, otra, otra! evocaban los asistentes. Laferte regresó y Tu falta de querer retumbó en el escenario. Varias personas lloraron, abrazos surgían y puños se levantaban al corear la melodía. Finalmente, fue Tormento la canción que cerró el encuentro. Los fanáticos no pidieron más porque Mon Laferte los dejó sin voz, satisfechos, sorprendidos.



La cantante cautivó a Cuenca y Quito. Hoy se presenta en Guayaquil, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, a las 20:00.