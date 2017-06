Varias monedas digitales valen oro, por ahora

Monedas digitales, altcoins o criptodivisas. Con estos nombres se denomina al dinero virtual que circula actualmente en el mundo, y que está llamando la atención de empresarios, inversionistas, consumidores y autoridades de regulación.

El precio de muchas de estas monedas virtuales se ha duplicado o incluso triplicado en cuestión de pocos meses, lo que hace pensar que se ha creado una “burbuja de criptomonedas”. Basta ver el ascenso que ha tenido la reina de estas monedas virtuales: el bitcoin, que a finales del 2016 se cotizaba en USD 950 y el viernes pasado estaba en 2 870.



Cada día aparecen nuevas criptomonedas, pero la que domina el mundo del dinero digital es el bitcoin, que fue lanzada en el 2009.



El portal Coinmarket.com registraba 721 monedas digitales hasta el 23 de mayo pasado. Al día siguiente entraron cinco más y hasta el viernes de esta semana se contabilizaron 867, cuyo valor de mercado ascendía a 105 billones de dólares.



De todas ellas, la más popular es el bitcoin, que representa el 44% del total del mercado, es decir, 46,6 billones.

Otras criptomonedas populares son: ethereum, ripple, NEM, litecoin, ethereum classic, dash, monero, stratis, stellar lumens, dogecoin, siacoin, waves, bitshares, etc.



Quienes vieron en las criptomonedas una opción de inversión han obtenido una rentabilidad del 100% en cuestión de un par de meses, siempre que hayan comprado a inicios de este año -o antes- y vendido a los precios actuales.



Pero si alguien está interesado en comprar hoy debe saber que existe la posibilidad que el precio baje, como ocurre cuando se compra oro, petróleo o cualquier moneda, ya que el precio está sujeto a la oferta y demanda en el mercado.



La revista The Economist señaló, a inicios de este mes, que existe una histeria especulativa con el bitcoin y algunas criptomonedas, donde un aumento del precio alienta cada vez a más compradores, no importa cuál sea el activo. “La trayectoria reciente del bitcoin parece ciertamente maníaca”.

Además, señala que muchos inversionistas ya familiarizados con la inversión en bitcoins han pasado a apostar por criptomonedas alternativas y también por las llamadas “oferta inicial de monedas” (ICO, por sus siglas en inglés), un instrumento que se utiliza para financiar el desarrollo de nuevas monedas digitales.



Las criptomonedas podían parecer hace unos años una moda pasajera, pero hoy pagar con bitcoins es posible en muchos establecimientos. Existen cajeros para intercambiar dinero físico por divisas virtuales e incluso hay tarjetas de débito para pagar con bitcoins, cuenta Alberto del Castillo, del grupo financiero BBVA.



Claro, hay países donde existe un mayor número de establecimientos que aceptan estas monedas. Y de todos los países, Japón está a la cabeza.



En abril del presente año entró en vigencia la primera ley en todo el mundo que reconoce al bitcoin y a otras divisas digitales como forma de pago en Japón, y se prevé que este año, hasta 300 000 establecimientos acepten este tipo de dinero.

En Japón, por ejemplo, ya se puede pagar con bitcoins en restaurantes de sushi, tiendas de electrónica o hasta pagar la factura del gas, gracias a una normativa pionera que también ha desatado la fiebre del “oro digital” en el país asiático y disparado su cotización a nivel global, señaló la agencia EFE la semana pasada.



“El bitcoin ha alcanzado cotas nunca vistas, a raíz de su regularización en Japón”, explicó el analista Charles Hayter, fundador de Cryptocompare, quien añadió que la legalización de las monedas digitales en Japón “ha reforzado la confianza en una moneda que hasta hace nada era considerada como un activo de riesgo”.



El país asiático fue escenario de la peor crisis del bit­coin en el 2014, cuando Mt.Gox, la mayor casa de cambio de la criptomoneda, quebró tras la desaparición de cientos de millones de dólares en bit­­-coins por una supuesta malversación cometida por su pro­pietario, Mark Karpeles.



Sin embargo, las autoridades niponas decidieron regular las monedas digitales, medida a la que se sumará el próximo mes de julio la exención del IVA en los pagos con criptomonedas.

El bitcoin aspira a ser un medio de intercambio como el euro, el yen o el dólar, por lo que los reguladores comienzan a normarlo, pues saben que no pueden evitar su uso.



En este escenario, Ecuador prefiere mantenerse al margen, aunque eso no implica que los ciudadanos puedan comprar y hacer transacciones, por ejemplo, con bitcoins.



El jueves de esta semana, el Banco Central publicó en su página web un comunicado señalando que el bitcoin no es un medio de pago autorizado para uso en el Ecuador, conforme a lo establecido en el Art. 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero. En el mismo comunicado, el Central alertó sobre organizaciones inescrupulosas que buscan estafar bajo la oferta de altos rendimientos, producto de sistemas piramidales que utilizan bitcoins”.



Algo similar ocurrió hace dos meses en Bolivia, donde no se pueden usar bitcoins.