La 70 edición del Festival de Cannes en cinco momentos memorables

La esperada 70 edición del Festival de Cannes toca a su fin en una edición sin sorpresas pero con momentos dignos de ser recordados. A continuación, un repaso al evento de cine.

Netflix, protagonista involuntaria

La controversia llegó con la negativa de la plataforma de streaming Netflix a estrenar en las salas de cine las películas que financia siguiendo las normas de los exhibidores franceses.



El Festival de Cannes tuvo que intervenir en el debate y anunció que en 2018 no aceptará ninguna película a concurso que no se estrene después en las salas de cine. El debate no ha hecho más que comenzar.



Almodóvar saca pecho por el cine en la sala

El presidente del jurado Pedro Almodóvar se situó en el centro de la polémica que enfrenta a exhibidores franceses y las plataformas de streaming, que se niegan a estrenar las películas que financian en las salas de cine, al posicionarse a favor de los primeros.



"Para mí sería una enorme paradoja que la Palma de Oro y cualquier otro premio no se vea en salas", dijo el creador de "Todo sobre mi madre".



Esas palabras causaron revuelo en el certamen francés ya que podía interpretarse que se descartaba del palmarés las dos cintas producidas por Netflix "Okja" y "The Meyerowitz Stories".



Una selección descafeinada

Los 19 títulos que se disputan este año la Palma de Oro en Cannes no pasan por conformar una de las cosechas más memorables del certamen francés, que no ha conseguido que ninguna de las películas se perfilara como clara favorita para el prestigioso premio.



Y se trata de algo poco habitual, ya que todos los años al menos un par de largometrajes cautivan a la crítica de forma casi unánime.



Tampoco hubo películas que generaran escándalos ni que llamaran la atención por un alto voltaje sexual.



Los mexicanos triunfan

México deja huella en Cannes. Alejandro González Iñárritu no tenía película, pero ha sido uno de los protagonistas del certamen con su instalación de realidad virtual "Carne y Arena", en la que durante casi siete minutos transportaba al espectador a la frontera entre México y Estados Unidos para acercarlo a lo que viven los inmigrantes clandestinos.



Además, Michel Franco se sitúa como uno de los directores más premiados en el festival francés después de que su drama "Las hijas de Abril" se hiciera con el premio del Jurado de la sección Una Cierta Mirada.



Robert Pattinson y Diane Kruger causan sensación

Son estrellas de Hollywood, pero ni Robert Pattinson ni Diane Kruger se habían llevado hasta ahora tantas alabanzas por su trabajo como este año en Cannes.



El primero metiéndose en la piel de ladrón de poca monta en Nueva York durante una frenética noche en "Goog Time"; mientras que Kruger se estrena en el cine de su país, Alemania, como víctima de un atentado racista en "Aus dem Nichts".