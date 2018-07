El momento en el que un mono trata de reanimar a un amigo muerto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando lo vieron trepar el poste de luz, los pobladores de Khargone, en Madhya Pradesh, en la India, temieron lo peor. Sus temores se hicieron realidad rápidamente. El mono tocó un cable, sufrió una descarga eléctrica mortal y cayó al piso.

Entonces se le acercó desesperadamente otro mono. Con distintos movimientos, trató de reanimarlo, pero no pudo hacer nada.



"Estaba tratando de despertar a su amigo. También intentó respirar en su boca, pero no consiguió hacerlo despertar", contó un habitante del pueblo.



El animal era muy querido. Una docena de monos se reunieron alrededor del cuerpo y permanecieron allí más de una hora. Luego fue enterrado por la comunidad, que considera a estos animales una encarnación de Jánuman, una deidad.



"Hicimos los últimos ritos y lo sepultamos. Podíamos sentir el dolor de los monos por perder a su amigo. No son diferentes de nosotros, salvo porque no hablan. Pero en los sentimientos somos parecidos", dijo el hombre.