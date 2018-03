La moda se cuela en las plataformas de ‘streaming’

La relación entre el cine y la moda se inició en los primeros días de ambas industrias, a principios del siglo XX, y juntas han producido cintas de culto como ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1961), ‘Annie Hall’ (1977) o ‘The Great Gatsby’ (2003). Las series y los documentales como ‘Sexo en la Ciudad’ e ‘Iris’ también conquistaron las pantallas.

Desde el auge de las plataformas de ‘streaming’, la moda ha sido un campo en crecimiento. Y este 2018 ha sido llamado el año del filme de moda, por revistas como Fashion United.



Este mes se estrenó la primera producción argentina para Netflix, ‘Edha’. Esta serie sigue la vida de una exitosa diseñadora y madre soltera, que da un vuelco para poner en la pantalla las dos caras de la moda: el glamour de las pasarelas y la marginalidad de los talleres clandestinos.



‘El hilo fantasma’, por otro lado, es una cinta que se puede pre-ordenar a través de Amazon. Esta película de ficción pone en escena a Reynolds Woodstock (Daniel Day Lewis), un afamado diseñador del Londres de la posguerra.



La vida del protagonista es trastocada cuando conoce a Alma, quien se convierte en su musa y su amante. Esta cinta fue nominada a seis Oscar, entre esos, a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director. Se llevó una sola estatuilla, en Mejor diseño de vestuario.



‘Ocean’s Eight’ es una cinta muy esperada por los aficionados del fashion film’, pues este ‘spin-off’ de ‘Ocean’s Eleven’ junta a ocho ladronas profesionales para dar un golpe durante la gala de moda más importante de Nueva York, el Met Gala.



La producción cuenta con un elenco de estrellas: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter. El estreno mundial se realizará el 8 de junio y después, como el resto de la saga de ‘Ocean’s Eleven’, llegará a Netflix.



‘American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace’ está disponible en Fox Play. Este estreno, a inicios del año (2018), dio mucho de qué hablar, pues la familiar Versace se pronunció en contra del libro y de la serie.



Sin embargo, la polémica le dio más publicidad a esta pieza protagonizada por Édgar Ramírez, como el mítico diseñador italiano, Ricky Martin, como su pareja, y Penélope Cruz, como Donatella Versace.



Otros títulos de moda que se pueden ver en estas plataformas son ‘Dries’, ‘House of Z’ y ‘Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards’.