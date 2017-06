MIT encabeza el ránking de las mejores universidades del mundo, dos centros ecuatorianos están en la lista

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) sigue a la cabeza de las mejores universidades del mundo, seguida por la de Stanford (California) y la de Harvard, según la nueva clasificación global Quacquarelli Symonds (QS) divulgada este miércoles 7 de junio de 2017 en EE.UU.

En cuanto a los centros de educación superior que aparecen en representación de Ecuador, están la Pontificia Universidad Católica del Ecuador entre la lista de instituciones que se ubican del puesto 801 al 1 000, y ocupa el puesto 78 en universidades latinoamericanas. Por otra parte, la Universidad San Francisco de Quito se halla entre los puestos 701 a 750 de la tabla y se ubica como la institución 57 en el ránking latinoamericano.

El MIT, con sede en Cambridge, a las afueras de Boston, lleva seis años consecutivos liderando esta clasificación, que se basa en seis métricas de evaluación e incluyen reputación académica, prestigio entre los empleadores, y referencias en artículos de investigación académica.



Stanford, en Palo Alto, en pleno Silicon Valley californiano es la segunda, tras arrebatar el puesto en los dos últimos años a Harvard, también a las afueras de Boston. A continuación, se ubica la también estadounidense California Institute of Technology (Caltech), en Pasadena; y en el quinto y sexto lugar aparecen las primeras europeas, las británicas Cambridge y Oxford, respectivamente.



El resto de las primeras plazas se las reparten EE.UU. y el Reino Unido, que cuenta con la University College de Londres, en el puesto séptimo, y la Imperial College también en Londres, en el octavo.



El noveno es para la Universidad de Chicago, y la primera europea se encuentra en el décimo lugar para la ZTH de Zurich (Suiza). Dos universidades de Singapur, la Nanyang Technological University y National University of Singapore, son las primeras asiáticas, y se sitúan en el puesto 11 y 15, cada una.



Las primeras universidades españolas en esta clasificación no aparecen hasta el puesto 156, donde se encuentra la Universidad de Barcelona; y más atrás, la Universidad Autónoma de Madrid, en el 187; y la Autónoma de Barcelona, en el 195.



La lista de Quacquarelli Symonds (QS) analiza 959 universidades de todo el mundo, y se divulga anualmente.