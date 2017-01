Miss Universo 2017: polémicas a la puerta del certámen

El concurso de belleza más popular del mundo se realizará este año en Filipinas, el 29 de enero. Sin embargo, Miss Universo 2017 no estará exento de controversias.

Otra vez Steve Harvey



El comediante norteamericano será nuevamente el anfitrión de la noche, a pesar del error que cometió en 2016 al anunciar como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez, cuando la corona le pertenecía a Pía Alonzo.

Peligro para Brasil



Según la revista Donna , el coordinador de Miss Sergipe 2015 -nordeste de Brasil-, exigió a Camila Dias Mol y su novio, Bruno Azevedo, el pago de más de USD 3 000 para que Camila obtenga la corona. Este hecho hace dudar sobre la selección de Raissa Santana como candidata de Brasil en el Miss Universo, a pesar de ser una de las favoritas este año.



Aunque cinco de los seis jueces de Miss Sergipe 2015 votaron por Camila, la modelo quedó en segundo lugar. "La justicia de Estados Unidos recibió nuestro caso en contra de la organización global del evento para castigar el resultado manipulado de las dos competiciones en las que participó Camila", declaró Azevedo.

Colombia vuelve a ser noticia



Esta vez, la colombiana Andrea Tovar fue blanco de críticas por un video que publicó en Instagram. En las imágenes, la modelo critica el contenido de una bolsa de regalo que le entregó la organización en Filipinas.



“Ahora y como les parece queridísimos, mírenlo, estoy hablando como mexicana 'wey', qué porquerías son estas, engordadoras, miren esto”, dice. Además calificó de “naranjitas translúcidas, alucinógenas” las frutas que encontró en su habitación.

Bullying a Miss EE.UU



Deshauna Barber, candidata de Estados Unidos, ha sido víctima de ciber-bullying. La modelo de 27 años y exoficial del ejército estadounidense protagonizó memes y burlas en las redes sociales por su aspecto físico.



Por el momento, ella ha preferido no referirse a esto, pero pidió a sus compatriotas estadounidenses darle una oportunidad a Donald Trump.

Live stream de Panamá y Venezuela



A pesar de la aparente amistad entre las candidatas, una transmisión en vivo en Facebook se ha convertido en polémica por los comentarios de las representantes de Panamá y Venezuela, Keity Drennan y Mariam Habach: ellas aseguraron que la candidata de un país debía dejar de ser una de las favoritas.



“Esa favorita debe bajar del top. No, mentira, todas las candidatas lo han hecho muy bien”, dijo la candidata de Panamá, pero no aclaró a quien se refería.



Los seguidores de las reinas de belleza afirmaron que ambas se señalaban a la concursante de Colombia y esto no fue bien tomado por los cibernautas.