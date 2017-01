Estado cancelará deuda de USD 56,1 millones con 9 universidades cofinanciadas, no con la Andina

La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) fue el escenario en donde se suscribió el convenio de pago por USD 56,1 millones entre nueve universidades cofinanciadas, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Ese monto corresponde a la deuda acumulada el año pasado.

La mañana de hoy, martes 24 de enero del 2017, estuvieron presentes los rectores de la UTE, Universidad Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Católica de Cuenca, Universidad del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Técnica Particular de Loja y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Además acudieron el secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.



Rivera explicó que el país atraviesa una época de recuperación económica, lo cual ha permitido que los montos adeudados sean cancelados. Añadió que la cuota de un mes de asignación del 2017, que es de USD 7,9 millones, fue cubierta.



“Implementamos un mecanismo de solución para los USD 56,1 millones. Una parte se cancelará en efectivo y otra en títulos de corto plazo del Estado a un año plazo. Lo de enero estará en las cuentas de las universidades entre hoy y mañana. De aquí en adelante, los pagos y las asignaciones a la comunidad universitaria se harán con absoluta regularidad”.



En la reunión de esta mañana no participaron las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esto pese a que su rector, Jaime Breihl, ha manifestado su preocupación porque hay montos pendientes por pagar desde mediados del 2016.



Sobre la Andina, Rivera especificó que los USD 56,1 millones no cubren esa deuda. La razón: no se realizarán los pagos mientras no se aclaren las observaciones realizadas en el informe de la Contraloría General del Estado, del 6 de septiembre del 2016. “Consideramos que es importante que se aclare la gestión de esos recursos públicos y que se desvanezcan todas las inquietudes que existen y son verdaderamente muy serias”, precisó.



En Finanzas se indicó que hoy se procederá con la transferencia en efectivo de USD 32,9 millones (USD 25 millones por la deuda pendiente y USD 7,9 millones por la cuota de enero de este año). A través de certificados de tesorería que generan rentabilidad, se cancelará USD 31,1 millones.