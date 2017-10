Ministerio de Educación separa a rectora de plantel vinculado en supuestos casos de abuso sexual

La subsecretaria de Educación de la zona 8, Érika Laínez, se reunió esta mañana con un grupo de madres de la escuela donde se presuntamente se registraron varios casos de abuso sexual a menores, por parte de docentes. La funcionaria les explicó que la rectora fue separada este jueves 12 de octubre del 2017, mientras avanzan las investigaciones administrativas.

“Ya no se encuentra aquí y no está vinculada a ningún otro centro educativo. Se inició un sumario administrativo en el que ella tiene derecho a su réplica”, aseguró Laínez.



La Fiscalía del Guayas ha receptado diez denuncias por este caso. La investigación apunta al presunto delito de violación. También indagan otras infracciones como pornografía infantil, por el material fotográfico encontrado en el teléfono del docente detenido. E interferencias en el proceso por parte de la rectora, que hoy ya no acudió a laborar.



Según los relatos de sus hijos, los padres de los pequeños de 7 y 8 años acusan a tres maestros. Uno está bajo arresto, otro huyó y el tercero aún no ha sido identificado.



La subsecretaria aseguró que el Ministerio levanta información de todos los educadores implicados. “Estamos verificando si hubo denuncias anteriores. En el distrito no hay 40 denuncias, tal como se presume. Pero tendría que hablar con la Fiscalía para que nos indiquen si han ingresado denuncias en la parte judicial”.



La escuela está intervenida por disposición del Ministerio de Educación. La subsecretaria indicó que harán pruebas psicométricas a los docentes, valoraciones sicológicas a todos los niños, tanto de la jornada matutina y la vespertina. Y el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) dará acompañamiento a las familias denunciantes.



También anunció que algunos docentes serán removidos a otras unidades educativas, aunque no especificó cuántos. “Es la información que estamos levantando y la vamos a tener mañana”.



En un comunicado, el Ministerio de Educación informó que además hará una auditoría del proceso educativo y que también investigará a las autoridades y a todo el personal. “Se investigará y sancionará cualquier situación de encubrimiento y negligencia que se pudiera haber dado en este grave caso”, cita el documento.



Esta tarde, la subsecretaria Laínez se reunirá con la fiscal provincial, Patricia Morejón.