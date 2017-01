Millie Bobby Brown, figura de 'Stranger Things', protagonizará cinta de 'Godzilla'

Millie Bobby Brown, la niña protagonista de la serie 'Stranger Things', protagonizará la secuela de 'Godzilla', que dirigirá Michael Dougherty ('Krampus'), informó hoy, viernes 27 de enero, la edición digital de The Hollywood Reporter.

'Godzilla: King of the Monsters', secuela de la cinta dirigida por Gareth Edwards en 2014, será el primer papel cinematográfico para Brown, de 12 años.



Dougherty es también el encargado del guión junto a Zach Shields, con quien ya trabajó en 'Krampus'.



La secuela de 'Godzilla' es parte de un universo cinematográfico del estudio Warner Bros. centrado en monstruos gigantescos, del cual forma parte otra cinta como 'Kong: Skull Island', que llegará a las salas el 10 de marzo.



Brown participó en series de televisión como 'Once Upon a Time' y 'Greys Anatomy' antes de conseguir el papel de la misteriosa Eleven, una niña con poderes similares a la telequinesia, en 'Stranger Things'.



La serie se convirtió en un éxito mundial y consiguió una nominación al Globo de Oro como mejor drama. Brown obtuvo, asimismo, candidaturas a los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. y a los Peoples Choice. La secuela de 'Godzilla' llegará a los cines en marzo de 2019.