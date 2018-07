Miley Cyrus toma una medida drástica de 'vaciar' su instagram, luego de su ruptura con Liam Hemsworth

LEA TAMBIÉN

Miley Cyrus y Liam Hemsworth supuestamente suspendieron su casamiento. El motivo de la ruptura sería que no lograban ponerse de acuerdo sobre cuándo tener hijos. Liam Hemsworth de 28 años de edad está ansioso por empezar una familia pero Miley de 25 todavía no está lista, según reveló una fuente cercana a OK! Australia.

"Él quiere tener hijos y no quiere seguir esperando pero no es lo que Miley tiene en mente… él está con el corazón roto", contó la fuente y añadió que la cantante ni siquiera estaba segura de querer casarse.



"Miley continuamente estaba posponiendo los planes de casamiento y ya Liam se estaba cansando de eso… No se han estado llevando bien en los últimos meses", manifestó el allegado y agregó: "Ella realmente no quería casarse y eso es algo que todo entendían menos Liam. La familia le rogó durante mucho tiempo que vea la luz, pero él tenía fe en Miley. Ahora se siente como un idiota".

Miley y Liam (Grosby Group). Foto: Infobae

En el 2017, la cantante de Wrecking Ball confesó en una entrevista que para ella el casamiento no era una prioridad. "No visualizo el casamiento. Tengo 24 años. Espero poder vivir un poco más. Tengo mucho por hacer antes de casarme", dijo a The Sun.



En el marco de la supuesta ruptura, Cyrus abruptamente eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram pero no está claro si esta sería la razón. La cantante se encuentra en la casa de sus padres en Malibu donde está manteniendo un bajo perfil.



La pareja se conoció durante el rodaje de la película 'La última canción'. Se comprometieron por primera vez en el 2012 pero terminaron el romance un año después. En el 2016 retomaron la relación y declararon que la ruptura había sido muy difícil para ambos.

Video: YouTube, cuenta: Xiomy Glez.