MIES y Patronato San José entregaron observaciones al proyecto de Ley de Protección del adulto mayor

Representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Patronato Municipal San José entregaron sus observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tramita la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional.

Pamela Falconí, viceministra del MIES, entregó observaciones de forma y de fondo al articulado y subrayó que en el proyecto no se debería excluir a adultos mayores de nacionalidad extranjera. Otro de los puntos que recomendó la entidad fue no crear un registro adicional de adultos que necesitan atención, ya que actualmente el Registro Civil proporciona esa información.



El MIES solicitó seguir participando en el delineamiento del proyecto de ley y se comprometieron en presentar informes de las transferencias monetarias y del nivel de cobertura de los proyectos que ejecuta esa Cartera de Estado.



María Fernanda Pacheco, titular del Patronato Municipal San José, expuso a la Comisión los programas que desarrolla esa entidad adscrita al Municipio de Quito. Ella indicó que más de 28 000 adultos mayores se benefician del proyecto denominado Sesenta y Piquito, al que puso como ejemplo del abordaje integral que debería incluir el Proyecto de Ley.



“No se debe implementar solo proyectos de atención integral prioritaria. Sino plantear metodologías concretas y de financiamiento para garantizar un envejecimiento digno”, subrayó Pacheco. Para lograrlo, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) deben trabajar en conjunto con el Estado.



Otra de las propuestas es incluir en el articulado componentes de salud preventiva, recreación, productividad y establecer programas de visitas domiciliarias. Además de crear más centros de acogida para adultos mayores que no tengan referentes familiares.