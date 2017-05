Miembros de la comunidad Lgbti conmemoran con un plantón el Día Internacional contra la homofobia

El beso diverso, así fue denominado el acto que se llevó a cabo la mañana de este miércoles 17 de mayo del 2017 en la avenida Reina Victoria, en el centro norte de Quito, para conmemorar el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y labifobia.

Alrededor de 15 personas llegaron hasta el lugar para visibilizar a la comunidad Lgbti y exigir el respeto de sus derechos.



"Hemos realizado este plantón porque hoy recordamos que hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud tomó la acertada decisión de eliminar de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad", comentó Ana Oquendo, coordinadora de la Asociación Es mi Familia, que está compuesta por padres y madres de miembros de la comunidad Lgbti.



Alrededor de las 12:30 varios de los asistentes decidieron darse un beso, como símbolo del cariño y el respeto hacia la diversidad.



Doménica Dueñas, de 21 años, decidió asumir su transexualidad hace un año y considera que le ha tocado vivir en un tiempo en donde existe menos transfobia. "Mi familia me aceptó desde el día en que salí de casa vestida como mujer, en mi barrio nadie me irrespetó, pero según me cuentan mis amigas antes la situación no era tan fácil", dijo.



Para Paulina Vaca, quien se define como trans, lo más importante es iniciar con programas de educación sobre el respeto a la diversidad.



"Actividades similares se realizaron en Perú, Colombia, Chile, Brasil y Venezuela, porque continuamos en la lucha por la igualdad", concluyó Oquendo.