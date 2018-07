Michelle Williams, exintegrante de Destiny's Child, se internó en una clínica de salud mental por depresión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante Michelle Williams de Destiny's Child se internó en una clínica de salud mental para tratar su depresión.

De acuerdo con el medio especializado TMZ, la famosa, de 37 años, se encuentra en el establecimiento ubicado en las afueras de Los Ángeles desde hace varios días.



La cantante compartió el martes 17 de julio, con sus seguidores su decisión de buscar ayuda externa para recibir tratamiento por su condición.



"Durante años me he dedicado a crear concienciación sobre la salud mental y al empoderamiento de las personas para que reconozcan cuándo es tiempo de buscar ayuda, apoyo y una guía de aquellos que nos quieren y se preocupan por nuestro bienestar", escribió la compañera y amiga de Beyoncé en Instagram.



"Recientemente escuché este mismo consejo que he dado a miles de personas alrededor del mundo y busqué ayuda de un gran equipo de profesionales de salud", declaró la intérprete y añadió: "Hoy orgullosamente y felizmente me paro frente a ustedes como una persona que continuará liderando a través del ejemplo y seguiré trabajando incansablemente como para ayudar a aquellos que lo necesitan".

Una publicación compartida de Michelle Williams (@michellewilliams) el 17 Jul, 2018 a las 12:01 PDT

"Si cambias tu mente, puedes cambiar tu vida", concluyó Williams quien habló públicamente sobre su lucha con depresión en octubre del 2017.



"Creo que si a los 25 años hubiera tenido un nombre para lo que estaba sintiendo en ese momento, hubiese revelado que estaba sufriendo de depresión", dijo la artista el año pasado su participación en el programa 'The Talk'.



"No supe lo que me estaba pasando hasta que cumplí 30 años. Pensé que era parte normal de crecer. Pensé que me estaba convirtiendo en mujer. Sufro de esta enfermedad desde que tenía entre 13 y 15 años. A esa edad, no sabía ni cómo llamarlo",expresó la cantante.



La intérprete confesó que desde que formaba parte del emblemático grupo Destiny's Child tenía pensamientos suicidas.



"Estaba en uno de los grupos femeninos con más ventas de todo los tiempos y sufría de depresión", manifestó Williams. "Cuando se lo dije a nuestro manager (Mathew Knowles, padre de Beyonce), en ese momento, bendito sea él, me dijo: 'Acabas de firmar un contrato multimillonario, vas a salir de gira. Cómo puedes estar deprimida'"? Rememoró Knowles de aquel momento en que triunfaba en lo profesional pero se sentía triste y deprimida.



"Entonces pensé, 'Ah bueno quizás es que estoy cansada'", recordó Williams quien dijo que su depresión se volvió tal que "llegué al punto de pensar en suicidarme, llegué a un lugar tan oscuro y feo que quería irme".