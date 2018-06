Michael Jackson, de Rey del pop a ícono del arte contemporáneo en Londres

LEA TAMBIÉN

No cabe poner bajo tela de juicio el legado musical que Michael Jackson, el rey del pop, dejó para la posteridad pero, hasta ahora, nadie había explorado la influencia de este icono del siglo XX en el arte contemporáneo.

La exposición 'Michael Jackson: On The Wall' de la National Portrait Gallery de Londres, se adentra por primera vez en la inspiración que ejerció sobre casi medio centenar de artistas de nuestro tiempo.



Hace apenas dos días se cumplían nueve años de la desaparición de Jackson, que el próximo 29 de agosto habría cumplido 60 años, una pérdida que conmocionó al mundo, pero de la que se huye en esta muestra, que pretende celebrar la vida del artista desde una nueva perspectiva.



'Invencible', 'capitán' o 'histórico' son solo algunos de los adjetivos que se pueden leer en la obra 'A Michael Jackson Alphabet' que abre la exposición y en la que el artista Donal Urquhart hace un recorrido por los atributos del estadounidense a través de las letras del abecedario.



Como no podía ser de otra manera la 'A' corresponde a ABC el mayor éxito de The Jackson 5, el grupo con el que Michael se dio a conocer junto a cuatro de sus hermanos a comienzos de los setenta y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la música popular de la época.

La canción Workin Day and Night (1979), del tercer álbum de Jackson, 'Off the Wall' (título en el que se ha inspirado el nombre de la exposición) pone banda sonora a la muestra desde la obra de Susan Smith-Pinelo 'Sometimes', en la que el tema se repite en bucle acompañado de un vídeo del pecho del cantante.



Sin embargo, la música pasa a un segundo plano en la National Portrait Gallery, que se centra en la pintura, collage, vídeo y fotografía para dar forma al conjunto, compuesto por una decena de salas, que recorren la vida de Jackson.



Una de ellas está dedicada en exclusiva a su relación Andy Warhol, quien le retrato con sus característicos colores en 1984, ya convertido en un ídolo de masas tras el éxito de su sexto álbum 'Thriller' (1982), el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 105 millones de copias.



El comisario de la muestra y director de la galería, Nicholas Cullinan, manifestó este martes, 27 de junio del 2018, que 'Michael Jackson: On The Wall' adopta una 'nueva y radical aproximación al impacto cultural de una figura única a través del arte contemporáneo.



En palabras de Cullinan, todos los artistas, 'aunque provengan de diferentes generaciones y partes del mundo, comparten su fascinación por la figura de Jackson y lo que inventó'.



Una fascinación que se hace del todo tangible en las obras del fotógrafo estadounidense David LaChapelle, cuyas enormes instantáneas muestran a un Michael Jackson como un arcángel que se eleva sobre un demonio, como un mártir en brazos de Jesucristo o caminando junto a una virgen.

Un visitante pasa frente a una obra de arte titulada 'Arcángel Miguel: y ningún mensaje podría haber sido más claro' por el artista estadounidense David LaChapelle. Foto: AFP

Una veneración que escapa de las acusaciones de abusos a menores que empañaron la carrera del artista en sus últimos años, un episodio en el que se pasa de puntillas en la muestra, que busca encumbrar la figura del vocalista.



'Equestrian Portrait of King Philip II (Michael Jackson)' (2010), de Kehinde Wiley, es un claro ejemplo de ello, con un Michael Jackson emulando ser un rey sobre un equino, inspirado en el cuadro 'Felipe II a caballo' (1630), de Pedro Pablo Rubens y que fue la última pintura encargada por él mismo.



Once de las obras que podrán verse en Londres a partir del 28 de junio hasta el próximo 21 de octubre se han hecho específicamente para la muestra por artistas como Njideka Akunyili, Dara Birnbaum, Michael Craig-Martin, Graham Dolphin o Yan Pei Ming.

Un asistente de galería posa junto a una obra de arte titulada 'Retrato ecuestre del rey Phillip II (Michael Jackson)' del artista estadounidense Kehinde Wiley. Foto: AFP

'Es raro que haya algo nuevo que decir sobre alguien tan famoso, pero es el caso', concluyó el martes el comisario.



Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, por una sobredosis de medicamentos mientras preparaba una serie de conciertos en la capital británica con los que planeaba su regreso a los escenarios.