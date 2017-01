Exactriz porno se burla de un fan que se hizo un tatuaje de su imagen

A la exactriz porno Mia Khalifa no le agradó que un fan se haya tatuado en la pierna la imagen de su rostro. Es más, el pasado lunes 16 de enero la libanesa decidió dejar claro su opinión al respecto y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que se convirtió en una apabullante burla para su seguidor.

“Punto número uno, eres idiota. Punto número dos, mis cejas están desiguales. Punto número tres, ¿en qué tipo de 2x1 te hiciste ese tatuaje?”, escribió la joven que saltó a la fama de la industria del cine para adultos con un video en el que ella y Julianna Vega hacían de madre e hija árabes con el hiyab puesto.



“Parece que acabé de arrastrarme a las profundidades del infierno. ¿Qué clase de imbécil ensuciaría de por vida su cuerpo con esto? No me gusta, eres un idiota. Te deseo buena suerte cuando tengas que explicárselo a tus futuras novias. Idiota”, finaliza el texto de Khalifa.



La publicación cuenta con más de 16 000 ‘Me Gusta’ y más de 3 000 comentarios, en unos casos apoyando el mensaje de la ex actriz y otros reprochando el tono de la ex estrella de PorHub. En su duración en la escena para adultos (2014-2015), la intérprete de 23 años filmó más de 20 cintas.



El motivo de su retiro, según una entrevista al diario The Washington Post en julio de 2016, se debió a su pérdida de ilusión por su trabajo en la industria.