Autoridad electoral mexicana garantiza a transexuales el voto en 2018

La autoridad electoral de México aprobó este viernes 22 de diciembre de 2017 garantías para el voto de travestis, transgénero y transexuales en los comicios del próximo 1 de julio de 2018 en los que serán elegidos 3 416 cargos, incluido el presidente de la República.

El protocolo fue aprobado después que Ciudad de México diera a conocer que investigaría una posible vulneración de derechos a esta comunidad por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).



El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, Marco Antonio Baños, afirmó que con este protocolo se garantiza que todas las personas transexuales puedan votar el día de la jornada.



Explicó que en ningún caso la discordancia entre la expresión de género de los votantes o de su fotografía en la credencial de votar puede ser causa para impedir el voto durante la jornada del próximo 1 de julio de 2018.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el mecanismo garantiza que más allá de sus diferencias todos tengan el mismo derecho ante la ley y que el voto no pueda ser "vulnerado" por personas, autoridades o intereses propios de las contiendas.



"El protocolo cumple a cabalidad con los parámetros establecidos por los principales instrumentos jurídicos y convenciones de origen internacional de protección a los derechos humanos", declaró el presidente del INE.



La consejera del INE, Adriana Favela, calificó el protocolo como un instrumento que garantizará a las personas transexuales el ejercicio de sus derechos electorales frente al contexto de violencia, discriminación y de desigualdad que viven cada día.



"No se puede hablar de democracia cuando algunas de las personas que forman parte de una sociedad no son reconocidas e incluidas como parte de ella por ser distintos a la mayoría de la población", expresó la consejera.



Conforme al protocolo aprobado, toda persona presente en una mesa electoral debe abstenerse de mostrar cualquier conducta que restrinja el derecho al libre desarrollo de la personalidad y dar un trato sin distinción por razones de orientación sexual, expresión de género y de apariencia.



El proceso electoral del 2018 se encuentra desde el pasado 14 de diciembre en su fase de precampañas para que los partidos políticos definan a sus candidatos para las presidenciales, congreso y cargos locales en 30 estados.



Este periodo se mantendrá hasta el próximo 30 de marzo, cuando dará inicio la campaña electoral que culminará el 26 de junio, para hacer una pausa antes de la jornada de votación del 1 de julio próximo.



El 1 de julio se elegirán en las urnas 3 416 cargos, entre ellos los de presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.