Meryl Streep y 'La La Land' sellaron la noche de los Globos de Oro

La noche empezó con gracia, el comediante Jimmy Fallon soportó algunos problemas técnicos al hacer su monólogo pero se dejó llevar por su humor comparando este episodio con la fatídica presentación de Mariah Carey en año nuevo.

Una introducción musical dio el tributo a una de las películas más premiadas de la noche ‘La La Land’. Los discursos ulularon entre referencias cómicas de Donald Trump y la importancia del trabajo de los actores al transmitir historias y personajes.



La la land la más premiada

Desde que hizo su aparición en las carteleras de festivales el musical no ha hecho más que recibir aplausos de la crítica. La cinta narra –en estilo musical- una historia de amor entre un pianista de jazz que se enamora de una aspirante a actriz. En esta edición, el filme se llevó los premios de mejor actor y actriz en una película de comedia a Ryan Gosling y Emma Stone, mejor canción por City of Stars, mejor guión para Damien Chazelle y mejor música por Justin Hurwitz. Los premios más grandes fueron para Damien Chazelle como mejor director y mejor película de comedia o musical.



Meryl Streep y Viola Davis conmovieron a la audiencia

La actriz recibió el premio honorífico Cecil B. Demille por su carrera artística. El premio lo introdujo Viola Davies quien destacó la habilidad de Streep para observar y transmitir. “Te mira, te graba y lo guarda para usarlo después en algún personaje“. Davis resaltó la imagen de Streep como una fuerza femenina. “Me haces sentir que lo que hago, lo que tengo, mi rostro y mi edad son suficientes“.



Streep resaltó que Hollywood ejemplifica la diversidad, lleno de artistas que han llegado de todas partes del mundo. “Si nos echan a todos, no tendrán nada que ver excepto el fútbol y las artes marciales mixtas, que no son artes”, dijo ante un vitoreo del público. Continuó recordando un episodio de Trump burlándose de un reportero con discapacidad haciendo un llamado a los actores a hacer frente a estos episodios. “Me rompe el corazón porque no fue en una película, sino en la vida real. El instinto de humillar cuando es modelado por alguien público se filtra al día a día de las personas, les da permiso de hacer lo mismo”. Pidió unión para apoyar a los periodistas “los necesitaremos para que protejan la verdad”.



Su trabajo preciso y variado en las películas han logrado convertirla en un referente de la actuación. Se unió al público al mencionar que la vida que llevan es un privilegio. Concluyó con una palabras que su amiga, la desaparecida, Carrie Fisher le habría comentado: “toma tu corazón roto y conviértelo en arte”.





Discursos dignos de recordar

Varios artistas hicieron mención de los tiempos duros que se vienen para EE.UU. Muchos encontraron la forma de resaltar eso en sus discursos. Tom Hiddleston ganador como mejor actor en miniserie por ‘The Night Manager’ destacó la labor humanitaria de las ONG’s en Sudán y el apoyo que requieren.



La productora de ‘The people vs O.J. Simpson’, Nina Jacobson arrojó la luz que al equipo le brindó conocer a fondo este caso. “La justicia estadounidense no es nada ciega cuando la raza, el género y la celebridad están involucrados”, señaló al recibir el premio como mejor miniserie o película para televisión.



Ganadores imprevistos

Dos series de la que no se ha hablado mucho obtuvieron varios premios ‘The Night Manager’ y ‘Atlanta’ se alzaron con tres y dos galardones cada una. En ‘The NIght Manager’ el encargado nocturno de un hotel de El Cairo es reclutado para infiltrarse en un círculo de traficantes de armas. Tom Hiddleston y Hugh Laurie lograron premios como mejor actor y actor de reparto, respectivamente.



En ‘Atlanta’ surge la escena del rap y dos primos mostraran diferentes puntos de vista sobre el arte y el comercio. La serie recibió los premios a mejor serie de comediay mejor actor de comedia al artista Donald Glover, quien también es director de la serie.



La cinta ganadora como mejor película en categoría de drama fue para ‘Moonlight’. Una historia de un joven afrodescendiente quien desde la infancia lucha por encontrar su lugar en el mundo en un barrio difícil de Miami. Protagonizada por Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderso, un elenco que no está lleno de estrellas reconocidas como en el resto de cintas ganadoras.