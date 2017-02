Meryl Streep vuelve a arremeter contra Donald Trump

La actriz estadounidense Meryl Streep lanzó este fin de semana un nuevo ataque contra el presidente Donald Trump, cerca de un mes después de que pronunciara un vehemente discurso contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca durante la entrega de los premios Golden Globe.

"Si vamos a sobrevivir a este momento peligroso, si su instinto catastrófico no nos lleva a un invierno nuclear, deberemos darle las gracias a nuestro actual presidente", dijo Streep entre lágrimas la noche del sábado 11 de febrero del 2017 en Nueva York durante la ceremonia de entrega de los premios de una organización defensora de los derechos humanos.



La laureada actriz, de 67 años, advirtió a Trump que la gente en Estados Unidos no va a permitir que le quiten su libertad con tanta facilidad.



"Si ustedes creen que la gente se fastidió creyendo que el Gobierno les quería quitar sus armas, esperen un momento por favor hasta que (el Gobierno) venga e intente quitarnos nuestra felicidad". "No vamos a volver a los malos días viejos de la ignorancia y la represión, cuando teníamos que esconder quiénes éramos", dijo la oscarizada actriz de Hollywood.



A raíz de las duras palabras que Streep le dirigió durante la entrega de los Golden Globes, Trump había calificado a la intérprete como una artista "sobrevalorada". Con sentido autoirónico, le respondió ahora al presidente: "Soy la actriz más sobrevalorada, más sobregalardonada y actualmente también la más sobreinsultada de mi generación".