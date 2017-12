Meryl Streep, en la mira por su amistad con Harvey Weinstein

Meryl Streep arrancó aplausos a inicios de años por su discurso de rechazo a Donald Trump; 12 meses después, su nombre está en la mira por el escándalo sexual que sacude Hollywood.

La actriz de 68 años, ganadora de tres Oscar, está bajo ataque por su insistente rechazo a cualquier conocimiento de la conducta del magnate del cine Harvey Weinstein, acusado de pasar su carrera acosando, abusando, intimidando y violando mujeres.



Streep trabajó en varias producciones de Weinstein y se refirió a él como “dios”, en broma, durante los Globos de Oro de 2012.



De las más grandes actrices de su generación, ha tenido una brillante carrera de 40 años en la que ha interpretado desde una sobreviviente de un campo de concentración nazi hasta una madre cantante de ABBA.



Consiguió su primera de un récord de 20 nominaciones al Oscar en 1979 con su papel en el drama de guerra 'El francotirador' y ha ganado la estatuilla en tres oportunidades, la última en 2012 por su papel como la primera ministra Margaret Thatcher en 'La dama de hierro', distribuida por la empresa de Weinstein.



Fue su activismo político el que se llevó los titulares cuando en su discurso al recibir un premio honorífico en los Globos de Oro denunció a Trump, ganando alabanzas y algunas críticas.



Cuando la olla Weinstein fue destapada a principios de octubre dijo que estaba “horrorizada” por las “deshonrosas” denuncias de la que aseguró entonces no tenía idea.



Pero no todos compran esa versión, particularmente los activistas del movimiento en redes sociales #MeToo -#YoTambién en español- contra el abuso sexual, que han llegado a la conclusión de que aquéllos más cercanos al productor sabían de su comportamiento y decidieron ignorarlo.

“Hipocresía”



Rose McGowan, que alega haber sido víctima de Weinstein y es una de las principales activistas en su contra, la criticó por su intención de vestir negro en una “protesta silenciosa” en los Globos de Oro.



“TU SILENCIO es EL PROBLEMA”, escribió en Twitter, y luego lo borró. “Desprecio tu hipocresía”.



Streep respondió el lunes 18 de diciembre en un comunicado enviado al Huffington Post en el que insistió que desconocía la conducta del influyente productor, investigado por la policía de Nueva York y Los Ángeles.



“No guardé silencio deliberadamente, no sabía, no apruebo la violación”, dijo.



Este texto no logró apaciguar las críticas en su contra. Por el contrario, el martes decenas de afiches aparecieron en Los Ángeles, acusando a Streep de facilitar las acciones de Weinstein, que ha dicho que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.



Sabo, un artista callejero de 49 años y exintegrante del cuerpo de Marines de Estados Unidos, asumió la autoría de estos afiches en los que una muy sonriente Streep aparece al lado del productor y sobre sus ojos una franja roja con el texto “Ella sabía”.



Explicó que la campaña es una represalia a la actriz por usar su más reciente filme 'The Post' para atacar a Trump, quien también fue acusado de abuso sexual por 16 mujeres.



¿Por qué Streep?



El columnista de entretenimiento Ira Madison III escribió que siente que Streep dice la verdad y que estos ataques por el caso Weinstein no es más que una manifestación de sexismo en el mundo de espectáculo.



“Aquí estamos atacando a una mujer por algo que tal vez sabía o no, cuando todo el mundo insiste en que todos en la industria sabían”, zanjó.



“¿Por qué entonces George Clooney o Brad Pitt no han sido atacados tan agresivamente como a Streep? ¿Por qué no Bob Weinstein, su propio hermano, quien ha salido relativamente ileso de la caída de Harvey?”.

Pero el público no parece darle el beneficio de la duda.



Jeetendr Sehdev, experto en imagen de celebridades, recoge dos veces al año la opinión de 2 000 personas al azar en Estados Unidos sobre los ricos y famosos como parte de un estudio que inició en 2012.



Dijo que 58% de los consultados en octubre sobre el caso Weinstein manifestaron rechazo hacia la actriz.



“Las afirmaciones de Streep de que ella no sabía [sobre Weinstein] son ridículas y un beso de la muerte para su imagen en Hollywood”, dijo a la AFP el exitoso autor de 'The Kim Kardashian Principle'.



Acusó a la aclamada actriz de subestimar la inteligencia del público y el coraje que mostraron sus colegas que lo denunciaron, al tiempo que dijo que Clooney también tiene explicaciones que dar.



“Mucha gente asume que Weinstein buscaba a sus amigos más cercanos para ver si podían hablar a su favor para tratar de reducir los daños. ¿Eran Streep y Clooney parte de ese pacto?”.