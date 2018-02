Meryl Streep acusó a Harvey Weinstein de ser 'patético y explotador' por usarla para defenderse

Los abogados de Harvey Weinstein debían dar una respuesta hoy, jueves 22 de febrero del 2018, ante los tribunales de Nueva York. Seis mujeres lo acusan de acoso sexual y de montar una conspiración para mantener los abusos en secreto.

El equipo legal del productor solicitó al juez que desestime la causa, con el argumento de que los supuestos delitos ocurrieron hace mucho tiempo. Para legitimar su defensa, citaron declaraciones de distintos artistas que, en los últimos meses, dijeron desconocer las conductas inapropiadas de Weinstein.

La cita más destacada pertenecía a Meryl Streep. Cuando el escándalo surgió en los medios, la actriz señaló que el empresario había sido respetuoso con ella cuando trabajaron juntos.



Al enterarse de que sus palabras habían sido utilizadas de esa manera, la múltiple ganadora del Oscar estalló. En un comunicado, acusó a Weinstein de ser "patético y explotador", ya que ella jamás había implicado que él no había sido abusivo con otras mujeres.



"Tiene que hacerse responsable de las acciones criminales de las que lo acusan de haber perpetrado sobre los cuerpos de esas mujeres", afirmó Streep.

A fines del año pasado, cuando empezaba a crecer el escándalo, la actriz Rose McGowan -una de las denunciantes- cuestionó duramente a su colega. "Actrices como Meryl Streep, que felizmente trabajaron con 'el cerdo monstruoso' van a vestir de negro en los Globos de Oro como protesta silenciosa. Su silencio es el problema (…). Desprecio su hipocresía. Quizá deberían todas vestir Marchesa", señaló en alusión a la firma de moda fundada por Georgina Chapman, ex esposa del productor.



En un largo comunicado publicado en los días siguientes, Streep respondió a estas críticas. "Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que no conocía los crímenes de Weinstein, no en los años 90 cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras", dijo Streep.

"No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo", añadió.



La intérprete aseguró que, tras leer los comentarios en su contra y las supuestas falsedades que dijo McGowan sobre ella, le hizo llegar su número de teléfono. Pero finalmente no llegaron a hablar para resolver sus diferencias.



"Lamento de verdad que me vea como una adversaria porque estamos ambas juntas con todas las mujeres de nuestro negocio, desafiando el mismo e implacable enemigo: el statu quo que ansía volver a los malos y viejos tiempos en los que las mujeres eran usadas, abusadas y se les negaba entrar en los niveles altos y de toma de decisiones de la industria", apuntó.