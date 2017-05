Mentirosa, mentirosa: el éxito de una canción sobre la primera ministra británica

Una canción 'ska' dedicada a la primera ministra británica Theresa May, titulada Liar, Liar (Mentirosa, mentirosa), se ha convertido en un gran éxito en plena campaña para las elecciones legislativas del 8 de junio.

“Es una mentirosa, mentirosa, no te puedes fiar de ella”, dice el estribillo del tema, en cuyo video aparecen estadísticas de pobreza infantil, además de May y algunos de sus colegas conservadores más polémicos, como el ministro de Exteriores Boris Johnson y el de Sanidad, Jeremy Hunt.



El tema del grupo Captain Ska, que habla de un país “roto”, trepó hasta el tercer lugar de las listas de ventas británicas y podría alcanzar la cima en breve, anunció Official Charts, la organización responsable de confeccionar las listas.

Video: YouTube, cuenta Captain SKA

Además, su video ha sido reproducido más de 1 millón de veces en YouTube.



Los beneficios de las descargas de la canción serán destinados a bancos de alimentos y al movimiento Asamblea del Pueblo contra la Austeridad, que edita el disco.



La canción no suena en las emisoras de radio, que se escudan en su deber de imparcialidad durante la campaña.



“Que la BBC y otras emisoras censuren nuestra canción viene a decir que la gente no puede expresar su punto de vista político a través de la cultura popular”, lamentó Jake Painter, miembro de la banda Captain Ska.