Melendi: 'Que me comparen con Ricardo Arjona para mí es maravilloso'

Ramón Melendi, conocido artísticamente solo por su apellido, se ve como “un Pokemón que está todo el tiempo mutando” y que atraviesa ahora un momento reflexivo en el que ve el mundo de manera generosa, mientras que en sus inicios de hace casi dos décadas estaba enfrascado en sí mismo.

El cantautor español ofreció una rueda de prensa la tarde de hoy jueves 2 de febrero en Guayaquil previo a su concierto de esta noche, a las 21:00, en el Centro de Convenciones de la ciudad y a la presentación del próximo el sábado 4 en el Coliseo Rumiñahui, en Quito. “Estar en Guayaquil es maravilloso. Me hace ilusión tocar aquí por primera vez”, dijo.



Ante una pregunta de EL COMERCIO, el cantante se refirió a los críticos que señalan similitudes de su música con las del guatemalteco Ricardo Arjona.



“Que me comparen con Ricardo Arjona para mí es maravilloso. Es verdad que he sentido cierta controversia en algunos medios de comunicación que yo desde España no he entendido, porque me parece un grandísimo compositor”, indicó.



El intérprete de Cheque al portamor o Canción de amor caducado reconoció “sin complejos” al guatematelco entre sus influencias al igual que lo han influido cantautores como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés.



“Los cantautores queremos meter demasiado letra en poca armonía, entonces como que atropellamos las palabras y eso nos pasa un poquito a todos. Tenemos una manera de parafrasear un tanto diferente y quizás todos compartamos bastantes similitudes”, explicó el español. “He escuchado mucho a Ricardo Arjona, por lo tanto evidentemente uno también es lo que es, más las mezclas de sus influencias”.



Melendi actuará en sus dos conciertos en Ecuador luego de la banda mexicana Reik en un espectáculo que agotó sus entradas en la capital y que hasta la mañana de hoy llevaba vendidas el 85% de las localidades en el Puerto Principal.



Respecto a sus cambios de apariencia -tuvo rastas y cabello largo- el cantante español dijo que obedecen a un cambio interior que también se ha reflejado en la evolución de su música. "Responde a ciclos vitales, he cumplido 38 años, he tenido mi tercera hija y no me veo tan rebelde y alocado como con 20 años". El Melendi despechado de Un violinista en tu tejado (2008) pasó a ser un cantautor "enamorado de todo".



Su álbum más reciente, ‘Quítate las gafas’, que le presta el nombre a su gira de conciertos, también refleja una etapa que ya le han bautizado en otros países como “fresa”, reconoció el cantante, a quien le hace gracia el adjetivo.



“Soy consecuente con lo que pienso ahora mismo. Hoy esas canciones que están en ese disco son verdades absolutas”. Ya dentro de dos años vendrá otro disco con canciones que lleguen a rebatir esas verdades, agregó.