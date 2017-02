Melendi presenta un show para ‘quitarse las gafas’

Para elaborar su más reciente trabajo discográfico, titulado ‘Quítate las gafas’, el artista español Melendi salió de su zona de confort: tuvo su primera incursión como productor y se encontró con varios retos en ese nuevo camino.

“Cuando uno sale de su zona de confort se encuentra con dificultades. No ha sido fácil, tenía experiencia pero hubo cosas con las que no contaba”, comentó el autor de Un violinista en tu tejado y Cheque al portamor, en un diálogo que mantuvo con EL COMERCIO vía correo electrónico.



Con ‘Quítate las gafas’, el español trata de decir a la gente que sea ella misma, que nadie tiene derecho a juzgarla. Escogió a la canción que lleva ese mismo nombre para bautizar al álbum porque “es un título muy directo y que resume bien el disco en su conjunto”.



Pese a que su carrera musical como solista se inició hace casi 15 años, Melendi cree que un artista nunca está lo suficientemente maduro y experimentado. “De hecho, esa es la visión más sana que puede tener un artista de sí mismo”.



Sus canciones nacen de diferentes lugares: el músico admite que, algunas, provienen de sus pensamientos recurrentes, mientras que otras son producto de la casualidad. El español acostumbra a dar shows acompañados por luces robóticas y mucha energía y, según adelantó, su función en Quito no será la excepción.



Este jueves 2 de febrero de 2017, el cantautor Melendi se presentará por primera vez en Guayaquil.