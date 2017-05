Médicos, dispuestos a dialogar con el Gobierno sobre puntos críticos de Código de Salud

Los dirigentes de los gremios de médicos del país pidieron que no se archive el proyecto de Código Orgánico de la Salud, que se trató en primer debate hoy, 9 de mayo del 2017, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero hicieron un llamado para que se abran los canales del diálogo y que se escuchen sus propuestas.

“Tiene fortalezas, pero también hay temas que nos preocupan porque podrían amenazar el ejercicio de nuestra profesión”, manifestó Ernesto Carrasco, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, en representación de los galenos durante su intervención ante los asambleístas.



¿Cuáles son los puntos críticos de la propuesta? Los galenos explicaron que las multas y el retiro de las licencias por posibles irregularidades en los servicios de la salud son una de las principales preocupaciones. En ese sentido, se oponen a la suspensión de tres a cinco años de las licencias profesionales y que se implementen sanciones económicas para las actividades relacionadas a la salud. También pidieron que no se elimine la figura de los visitadores médicos, pues se dejaría sin sustento a cerca de 7 000 familias.



Al respecto el asambleísta oficialista William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, indicó que en el próximo período legislativo se escucharán las propuestas. Felicitó a los médicos por buscar el diálogo. La razón: “antes, su postura era que no querían saber nada del Código. Hoy fueron más sensatos (…) podemos conversar”.



Aclaró que no se dejará de lado los artículos relacionados con sanciones porque esta es una debilidad de la autoridad sanitaria nacional y porque eso ha permitido abusos.



El debate en el Pleno fue suspendido pasadas las 14:00. Todavía faltaban las intervenciones de otros 14 asambleístas, que habían pedido la palabra. Se resaltó que el proyecto agrupa 43 leyes dispersas y se establece una guía de planificación y organización del Sistema Nacional de Salud en el país. Permite el ejercicio del derecho a la salud de todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y de los extranjeros que se encuentran en el territorio ecuatoriano.



Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Salud, que tramitó la propuesta, indicó que el Código debe ser más explícito en temas de planificación familiar. Destacó que se fortalece la gratuidad y acceso universal.



Para Víctor Álvarez, vicepresidente del Colegio Médico de Pichincha, el objetivo es llegar a acuerdos en el próximo período, con nuevos legisladores, durante la gestión del presidente electo Lenin Moreno. “Solicitó que esto sea tratado públicamente en el nuevo Gobierno, con la próxima Asamblea y lo apoyamos. Los problemas serán solucionados con el diálogo”.