Medicina aún es la carrera universitaria con mayor demanda

Sentimientos encontrados: decepción y satisfacción. Eso reflejan de lado y lado, en sus comentarios, los jóvenes que postularon por cupos en instituciones de educación superior públicas. Los primeros no lograron su objetivo y los otros ya están listos para matricularse.

Alejandra Bermeo, de 17 años, obtuvo 847 puntos en la prueba Ser Bachiller, que se tomó en los primeros días de marzo. Y que por primera vez se fusionó con el ENES o examen para acceder a cupos en universidades, este 2017.



Con ese promedio ingresó al portal web de la Universidad de Guayaquil, ya que desde este año, la Senescyt no centraliza el sistema informático. Bermeo postuló en cinco carreras relacionadas con su especialidad en Contabilidad.



“Apliqué para Gestión Empresarial, Contaduría Pública, Comercio Exterior… Pero cuando vi el resultado no aprobé para ninguna. Me siento decepcionada porque me dijeron que con el puntaje que tenía sí podía ingresar”, contó la joven.



Desde las universidades se indicó que no había puntaje mínimo para postular por plazas en las carreras. Pero, como en otras ocasiones, hay un número reducido de cupos, así que ingresan los que tienen los puntajes más altos.



La U. de Guayaquil tiene 5 766 cupos disponibles en sus 52 carreras. Ante las inquietudes de los jóvenes, que dudan si podrán alcanzar un espacio en este centro de estudios, el rector Galo Salcedo explicó que por ahora solo han asignado un 20% de los cupos.



También anotó que no se ha agotado el proceso de selección para los bachilleres. Lo que se ha publicado en la página de la universidad es el primer grupo de chicos que obtuvo cupos. Faltan el segundo y el tercer grupos. “Por eso he pedido calma”.



El Rector se refiere a la segunda y tercera opciones de postulación, que serán desde el 1 al 9 de mayo. Los cupos que son rechazados por quienes, por su puntaje, fueron aceptados en más de una carrera, otra vez son ofertados.



Otra es la situación que vive Fernanda Simbaña, de 18 años. Se graduó en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en Quito. En marzo rindió el examen para acceder a la ‘U’ por segunda ocasión. En el primero obtuvo 889 puntos. Y como anhelaba estudiar Medicina en la Central, decidió volverlo a intentar. Se matriculó en un preuniversitario.



Con los 961 puntos que sacó recientemente, ya tiene un lugar en Medicina. Además, integra el Grupo de Alto Rendimiento (GAR). Este se conforma con el 0,1% de los puntajes más altos de cada convocatoria, que superan un estándar.



En este período hay 238 chicos GAR, según el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA), de Senescyt. De ellos, 88 han optado por estudiar en el extranjero, becados por el Estado. Y 150 prefirieron ser becarios nacionales.

​

Estos últimos, si mantienen un promedio de 9,5 o más sobre 10 por semestre, reciben un subsidio mensual de un salario básico (USD 375). Este Diario intentó saber cuántos jóvenes postularon por cupos, en este año. Y la SNNA contestó que aún no ha finalizado el proceso, que esos datos, los de asignación y aceptación no están disponibles.



Solamente se conoce la cifra inicial: 335 307 chicos rindieron el Ser Bachiller. De ellos, 153 839 cursaban el tercero de Bachillerato, en la Costa. En un reporte preliminar, el SNNA detalla que esta vez, el 87% de aspirantes prefirió la oferta de las universidades y politécnicas. El 4%, la de institutos técnicos y tecnológicos; y el 9%, en ambas opciones.



La carrera de Medicina, más que nada en la Universidad Central, es una de las más demandadas históricamente. Según el SNNA , este primer semestre del 2017 ocurrió lo mismo. El 29% de chicos postuló por carreras de Medicina en la U. Central. Y en el país, el 20% buscó áreas de salud.



El reporte del Sistema de Admisión y Nivelación indica

que las carreras más deman­dadas en este 2017 son Medicina, Psicología y Enfermería. “Hay muchos chicos de nuestro colegio (en Quevedo) que, aunque eran abanderados, no tuvieron el puntaje suficiente para entrar a carreras como Medicina”.



Lo comentó Karelys Cedeño, quien sacó 884 puntos en el Ser Bachiller. Planea estudiar Arquitectura en la Universidad Estatal de Guayaquil. Ya tenía el cupo e intentaba aceptarlo, a través de la web del centro. Fue su primera opción y lo logró. Todo depende del número de plazas y del postulante con la nota más alta, que pone la marca, y de cuántos interesados hay por carrera.



No todas las áreas de estudio despiertan el mismo interés en los aspirantes. Según la SNNA, las menos demandadas fueron licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, Ingeniería Agroindustrial y Ciencias de la Educación con mención en Inglés.