Matthew Perry no quirtr que la pesadilla que tiene de ‘Friends’ se vuelva realidad

Matthew Perry, el actor que interpretó al inseguro y carismático Chandler Bing en la serie de televisión noventera ‘Friends’, aseguró en una entrevista publicada el pasado 6 de junio de 2017 en la revista Variety que no le gustaría participar de un hipotético regreso del show.

Perry ofreció la entrevista con motivo del estreno de la obra de Broadway, ‘The End Of Longing’, dirigida y protagonizada por él. Sin embargo, en el diálogo con el actor, el periodista le pregunta por un posible ‘remake’ de la serie. El intérprete dio una insólita explicación de por qué no le gustaría volver.



"Tengo esta pesadilla recurrente y no es un chiste. Cuando duermo, he tenido esta pesadilla donde hacemos ‘Friends’ otra vez y a nadie le importa", reveló. Perry añadió que "si alguien me pregunta (para volver), diré que no. La cosa es así: terminamos a lo grande. No podemos ganarle a eso. ¿Por qué querríamos regresar?".



Esta no es la primera vez que un miembro del elenco ve complicado un posible regreso de Joey, Chandler, Phoebe, Rachel, Monica y Ross a la pantalla chica. En febrero de 2016, Lisa Kudrow, quien interpreta a Phoebe Buffay, aseguró: “no veo que eso vaya a pasar”. Lo dijo en una entrevista con Today Show de la cadena NBC.