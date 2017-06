Matt Damon llegó bajar 27 kilos para una película en 1996

Matt Damon ha transformado su físico un sinfín de veces para ofrecer creíbles interpretaciones. Pero en 1996 tuvo que realizar una impactante metamorfosis al perder 27 kilos para ser un soldado adicto a la cocaína en el drama 'Valor bajo fuego'.

A la edad de 25 cuando tuvo un papel en la película, el actor pesaba tan sólo 63 kilos. Damon lo hizo por su cuenta sin apoyo profesional.



El secreto de esta desmesurada pérdida de peso que dejó al intérprete luciendo débil y demacrado se basó nada más que en un solo alimento y en correr 20 kilómetros al día. Esa rutina lo repitió todos los días por tres meses."La parte ardua fue la dieta. Todo lo que comí fue pechuga de pollo", reveló .

Video: YouTube, cuenta: TheMoviePark

"Creo que el papel más desafiante que he tenido, fue cuando hice 'Valor bajo fuego' y tuve que perder todo ese peso por mi cuenta", contó el ganador del Oscar por 'Good Will Hunting' en la plataforma Reddit. "Ese (rol) fue el más difícil físicamente".



El régimen increíblemente restrictivo y el excesivo entrenamiento que llevó la estrella de Hollywood le pudo haber costada la vida ya que no estuvo bajo supervisión de especialistas.